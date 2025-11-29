Toto je najhoršie miesto na svete: Byty stoja 11 centov, nikto ich nekúpi. Mestá duchov pokrýva čierny sneh, žijú tu ľudia

Foto: Profimedia

Michaela Olexová
Ruský mestský okruh Vorkuta nájdete až za polárnym kruhom.

V 20. storočí až do roku 1962 slúžila samotná Vorkuta ako jeden z najdesivejších gulagov na kontinente. Na následky hladu, zimy a neľudských podmienok tu zomrelo najmenej 200-tisíc politických väzňov aj bežných robotníkov. O temnej histórii tohto miesta sme priniesli aj samostatný článok, ktorý nájdete na tomto odkaze.

Samotné mesto Vorkuta bolo vybudované výlučne pre ťažbu uhlia a v jeho okolí vznikli ďalšie banícke usadlosti. Anton Lyadov, tvorca obsahu na kanáli Anton is here, ktorý sem dorazil na jar, vo videu ukazuje krajinu stále pokrytú snehom. Na jednom z prvých záberov stojí uprostred bielej pustiny, zatiaľ čo šialený vietor mu znemožňuje zaostriť kameru.

„Z väčšiny týchto usadlostí sú dnes mestá duchov,“ vysvetľuje.

Keď príde tma, v niektorých oknách sa rozsvieti

Pri prelete popri jednej z nich je jasné, že nepreháňa: vidno paneláky, ku ktorým však nevedie žiadna cesta.

„Je to strašne zlovestné,“ hovorí youtuber, keď po vysadení prehľadáva objekt pripomínajúci niekdajšie kino. Okná na blokoch z čias studenej vojny sú rozbité, budovy špinavé a všade sa váľajú hromady nábytku a starého stavebného materiálu. Z pôvodných striech zostali len ruiny pokryté drevenými latami, boky budov miznú pod nánosmi snehu. Ulice lemujú lampy ozdobené červenými sovietskymi hviezdami. Na prvý pohľad pôsobí miesto úplne opustene.

Otvoriť galériu (4)

„A keď príde tma, v niektorých oknách sa začnú rozsvecovať svetlá,“ opisuje Lyadov. „Na jednej z budov nájdete kriedou napísané: tu žijú ľudia.“

Niektorí obyvatelia vraj ponúkajú svoje byty doslova za jeden rubeľ (11 centov) – aj tak o ne nie je záujem. Vláda ponúka obyvateľom relokačné programy, no čakacie listiny sú extrémne dlhé. „Som 14 774. v poradí,“ hovorí miestna obyvateľka. Kým sa dostane na rad, môžu prejsť celé desaťročia.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac