Toto je choroba, na ktorú Slováci zomierajú najčastejšie: Prevencia je kľúčová, najhoršiemu sa dá zabrániť

Takmer polovicu úmrtí na Slovensku spôsobujú choroby srdca a ciev, nádorové ochorenia zostávajú druhou najčastejšou príčinou. Vyplýva to z vybraných údajov Zdravotníckej ročenky SR za rok 2024, ktoré Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo pri príležitosti Svetového dňa chorých.
TASR o tom informovala špecialistka komunikácie NCZI Simona Uhlárová Jarošová. „Dáta NCZI ukazujú, že medzi najvýznamnejšie zdravotné problémy patria choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia, choroby dýchacej a tráviacej sústavy, ako aj ťažkosti pohybového aparátu,“ uviedla hovorkyňa NCZI Alena Krčová.
Rozdiely sú najvýraznejšie v produktívnom veku
Dodala, že úmrtnosť mužov je dlhodobo vyššia než úmrtnosť žien, a to vo všetkých vekových skupinách. Najväčšie rozdiely sa prejavujú v produktívnom veku, kde je riziko úmrtia mužov približne dvaapolkrát vyššie. Krčová zdôraznila, že zdravotný stav Slovákov dlhodobo ovplyvňujú najmä chronické ochorenia, ktorých výskyt rastie s vekom a súvisí so životným štýlom, s demografickým vývojom aj dostupnosťou zdravotnej starostlivosti.
Choroby obehovej sústavy zapríčinili v roku 2024 približne 45 percent úmrtí, u žien tvorili polovicu všetkých príčin smrti, u mužov približne 40 percent. Zároveň išlo o najčastejší dôvod hospitalizácií. V nemocniciach bolo pre ochorenia srdca a ciev zaznamenaných viac ako 157 000 hospitalizácií, čo predstavuje 14,6 percenta zo všetkých hospitalizačných prípadov. Do pravidelného sledovania kardiologických ambulancií bolo v roku 2024 prijatých najviac nových pacientov pre hypertenzné choroby.
Štandardizovaná miera úmrtnosti na choroby obehovej sústavy sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (priemer rokov 2015 až 2019) znížila približne o 16 percent, a to u mužov aj u žien. „Napriek tomuto priaznivému vývoju zostávajú ochorenia srdca a ciev najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim dĺžku života Slovákov, najmä vo vyšších vekových skupinách,“ poznamenala Uhlárová Jarošová.
Úmrtnosť na rakovinu klesá, počet nových prípadov však rastie
Na nádorové ochorenia zomrelo v roku 2024 13 337 osôb, čo zodpovedá približne štvrtine všetkých úmrtí (s mierne vyšším zastúpením u mužov). Zároveň bolo podľa NCZI identifikovaných vyše 38 000 nových prípadov zhubných nádorov, pričom zastúpenie mužov a žien bolo takmer vyrovnané.
Úmrtnosť na onkologické ochorenia však postupne klesá. „Hoci výskyt nádorových ochorení rastie, postupný pokles úmrtnosti ukazuje význam včasnej diagnostiky, skríningových programov a dostupnej liečby,“ zdôraznila Krčová. Údaje NCZI zároveň poukazujú na rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Prevencia má stále rezervy
V roku 2024 sa v ambulanciách alebo formou návštevnej služby uskutočnilo viac než 68 miliónov návštev, čo predstavuje v priemere takmer 13 vyšetrení ročne na jedného obyvateľa. Najvyššiu návštevnosť zaznamenávajú ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, kde jeden lekár priemerne vyriešil viac než 9500 návštev pacientov ročne. V prípade všeobecných ambulancií pre deti a dorast to bolo 6600 návštev za rok.
Štatistiky o hospitalizáciách ukazujú, že po chorobách obehovej sústavy a nádorových ochoreniach patria medzi najčastejšie dôvody hospitalizácie choroby tráviacej sústavy a pohybového aparátu. Medzi konkrétnymi diagnózami dominujú zlyhávanie srdca, mozgový infarkt, žlčové kamene, artróza kolenného kĺbu, zlomenina stehnovej kosti či zápal pľúc.
NCZI upozornilo aj na rezervy v prevencii. Preventívnu prehliadku absolvovalo v roku 2024 len 46 percent dospelej populácie, pričom najnižšia účasť bola u ľudí vo veku 25 až 44 rokov. „Prevencia má veľký potenciál. Pravidelné preventívne prehliadky môžu významne znížiť výskyt chronických ochorení,“ pripomenula Krčová.
Nahlásiť chybu v článku