Toto by počas letu nechcel zažiť nikto: Muž musel dlhé hodiny sedieť vedľa mŕtvoly, bolo to ako z hororu

Austrálsky pár zažil hororové a traumatizujúce momenty počas letu spoločnosti Qatar Airways, keď vedľa nich umiestnili telo zosnulej cestujúcej. Mitchell Ring a Jennifer Colin cestovali z Melbourne do Dohy, odkiaľ plánovali letieť na svoju vysnívanú dovolenku do Benátok, keď zrazu jedna z cestujúcich skolabovala v uličke vedľa nich.

Palubný personál zasiahol okamžite, no ženu sa už zachrániť nepodarilo. Posádka sa ju pokúsila premiestniť do business triedy, no pre jej väčšiu postavu sa im to nepodarilo. Nakoniec ju položili na sedadlo vedľa pána Ringa, pričom ho len požiadali, aby sa posunul, píše BBC.

Nemohol si presadnúť

Napriek prázdnym miestam v lietadle mu neponúkli možnosť presunúť sa inam. Jeho partnerka si mohla sadnúť na iné miesto, no on bol nútený sedieť pri tele počas zvyšných štyroch hodín letu. Telo bolo len prikryté dekami. Po pristátí posádka vyzvala pasažierov, aby zostali na miestach, kým prišla lekárska pomoc. Záchranári následne odstránili prikrývky a pán Ring videl tvár zosnulej.

Oboch situácia hlboko zasiahla, pričom zdôraznili, že letecké spoločnosti by mali mať jasný protokol na ochranu cestujúcich v podobných situáciách. Qatar Airways vydali vyhlásenie, v ktorom vyjadrili sústrasť rodine zosnulej a ospravedlnili sa za akékoľvek nepríjemnosti.

Spoločnosť Qantas, cez ktorú si pár rezervoval let, uviedla, že za takéto situácie zodpovedá prevádzkujúca spoločnosť. Podľa bývalého pilota sú úmrtia na palube častejšie, než si verejnosť myslí, a nie vždy existujú jasné pravidlá, kam umiestniť telo. V tomto prípade však bol prekvapený rozhodnutím nepresunúť pána Ringa inam.