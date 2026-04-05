Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

Sviatky Veľkej noci sú tu a mnohí si naplno užívajú dlhšie voľno od začiatku roka. Či už ich vnímate z kresťanského hľadiska alebo ako oslavu prichádzajúcej jari, je len na vás. Naši redaktori vám aj počas tohto týždňa priniesli množstvo zaujímavých článkov. Chýbať nemohli rozhovory, reportáže a články, ktoré určite stoja za prečítanie.
Najhorší deň v histórii letectva znamenal smrť 583 ľudí
Keď sa povie Tenerife, predstavíme si príjemnú letnú dovolenku, piesočnaté pláže a more. No ak napríklad pri vyhľadávaní tohto ostrova na internete k nemu pridáme rok 1977, odrazu zistíme, že tento dovolenkový raj bol pred 49 rokmi dejiskom najhoršej leteckej katastrofy v dejinách. Ako to už býva, za nehodou stálo viacero faktorov, z ktorých, ak by sa aspoň jeden neudial, tragédii by sa s veľkou pravdepodobnosťou predišlo.
Aby sme sa dejovo dostali na letisko v Tenerife, musíme najprv začať na letisku v meste Las Palmas na susednom ostrove Gran Canaria. Práve na letisko na tomto ostrove smerujú aj obaja aktéri tragickej udalosti. Jedným z nich je Boeing 747 spoločnosti Pan Am smerujúci z Los Angeles na Gran Canariu, píše Britannica. Na palube je 16 členov posádky a 380 cestujúcich, prevažne starších ľudí, ktorí sa majú z Gran Canarie vydať na okružnú plavbu po Stredozemí.
Na Gran Canariu smeruje aj Boeing 747 holandskej spoločnosti KLM z Amsterdamu so 14 členmi posádky a 235 cestujúcimi, prevažne mladými rodinami s deťmi.
Viac si môžete prečítať v článku: Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Všimli ste si, ako často začíname bežné konverzácie tým, že sa na niečo posťažujeme? Rozhodla som sa, že sa to pokúsim zmeniť. Stanovila som si výzvu, v rámci ktorej som sa pokúšala počas jedného mesiaca sťažovať čo najmenej. Ako to šlo?
Priznávam, že to nebolo ľahké. Zvyk je železná košeľa, ktorej sa zbavuje ťažko. Prinútilo ma to však zamyslieť sa nad tým, prečo sa vlastne sťažujeme, čo nám to dáva a čo berie.
Pozrite sa, aký mal experiment výsledok: Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Druhá svetová vojna okrem svojej krutosti a nehumánnosti takpovediac vyprodukovala aj niekoľko hrdinov, ktorí sa svojimi obdivuhodnými činmi zapísali do dejín veľkými písmenami. Medzi takéto osobnosti bezpochyby patrí aj Carl Lutz, ktorého činnosť zachránila životy desaťtisícom židovských obyvateľov Maďarska.
Ako uvádza oficiálny web venovaný odvážnemu diplomatovi, Carl sa narodil 30. marca 1895 vo Švajčiarku do prísne katolíckej rodiny. Svoju budúcnosť v domovine nevidel a ako mladík emigroval do USA, kde sa v rámci letnej brigády zamestnal na švajčiarskom veľvyslanectve vo Washingtone. Urobil tak po tom, čo absolvoval niekoľko kurzov s cirkevným zameraním, no sám vycítil, že práca kňaza nebude to, čo chce robiť.
Práve počas brigády na veľvyslanectve bol inšpirovaný k tomu, aby týmto smerom zameral aj svoje ďalšie štúdium. Lutz sa napokon stal diplomatom a nasledujúce roky strávil na rôznych švajčiarskych konzulátoch v USA. Portál History píše, že zásadný zlom v jeho kariére prichádza v momente, keď bol v roku 1935 presunutý na švajčiarsky konzulát do Palestíny. Po vypuknutí vojny v roku 1939 Nemci požiadali Švajčiarsko, aby hájilo ich diplomatické záujmy. Podľa Chosen People sa v tomto bode podarilo Lutzovi dohodnúť prepustenie nemeckých väzňov, čím si zabezpečil vysokú mienku u nacistických Nemcov.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok: Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja zomreli
Písal sa rok 2011, keď sa na titulných stránkach novín začalo objavovať meno George Kenney. Bol učiteľom a riaditeľom školy, ktorý okrem iného údajne pomáhal svojim študentom pomocou hypnózy. Sľuboval, že ich tak zbaví úzkosti, pomôže im zlepšiť akademické výsledky a športové výkony.
Mnohí si ho obľúbili a mali pocit, že im to naozaj pomáha. Traja zo študentov ale za zvláštnych okolností zomreli.
Čo sa udialo? Prečítajte si príbeh tu: Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Na Veľký piatok, alebo aj Piatok utrpenia Pána, si kresťania pripomínajú smrť Ježiša Krista na kríži. Podľa evanjelia bol odsúdený Pilátom na kruté ukrižovanie, ktoré sa považuje za jedno z najstrašnejších usmrtení vôbec, navyše sprevádzané brutálnym týraním. Jeho priebeh bol skutočne desivý.
Ak patríte medzi kresťanov, určite veľmi dobre poznáte príbeh o umučení Ježiša Krista. Podľa evanjelia ho zradil Judáš, ktorý bol jedným z dvanástich apoštolov prítomných aj pri Poslednej večeri. Ježiša poslali k Pontskému Pilátovi, ktorý, aj keď ho nedokázal usvedčiť z nijakého zločinu, napokon Ježiša kvôli nátlaku davu odsúdil na smrť ukrižovaním.
História ukrižovania však siaha oveľa hlbšie do histórie, vysvetľuje Britannica. Zvyčajne mu predchádzalo brutálne bičovanie, ktoré je už samo osebe krutým a mimoriadne bolestivým trestom. Obeť bola pri ňom vyzlečená donaha a bič jej udieral po chrbte či zadku, píše Live Science. Nebolo výnimkou, že človek už pri ňom prišiel o život. Odsúdený, ktorý mal to „šťastie“ a prežil, si následne často sám niesol kríž či jeho časť na chrbte na miesto ukrižovania.
Čo sa týka Ježiša Krista, pomáhal mu Šimon Cyrenejský, na ktorého cestou narazili, spomína sa v evanjeliu. Niektoré obete prišli dokonca pred ukrižovaním o časť svojho tela, napríklad o jazyk, čím sa stala táto praktika ešte brutálnejšou. Alebo ako to poznáme zo Svätého písma, niektorým lámali po smrti kosti.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože
Obľúbený šéfkuchár Martin Novák v najnovšej desiatej epizóde piatej série Na nože, ktorá ju navyše uzatvára, zavítal na stredné Slovensko, konkrétne do Brezna. Zavolali ho na pomoc do tematického podniku, ktorého majiteľ prevádzkuje aj unikátne múzeum športových a exotických áut, ktoré sa pýši prívlastkom najväčšieho v strednej Európe. A v tomto štýle je ladená aj reštaurácia Red Horse Restaurant, ktorá sídli v rovnakej budove. Na Nováka čakalo hneď po príchode niekoľko prekvapení. Nie veľmi pozitívnych.
Keď sa usadil k stolu, všimol si, že nie je najčistejší a na obsluhu sa načakal. Z jedálneho lístka plného obrázkov mu takmer „odpálilo dekel“, samotné jedlo mu nechutilo, navyše, ako sa ukázalo, kuchyňa pripravovala takmer výlučne polotovary, z čoho Martin Novák nebol nadšený. Avšak ani samotný kuchár, ktorý v reštaurácii varí, a preto bol otvorený zmene.
Šéfkuchár Novák upozornil aj na problémy s obsluhou a majiteľovi podniku ukázal, aké jednoduché kroky môže hneď aplikovať. Keď sa vrátil po mesiaci do podniku, tieto zmeny videl, avšak jedlo podľa neho aj tak nebolo stopercentné. Polievka bola hrudkovitá a dokonca na svojom tanieri objavil surový kus mäsa. Napokon podniku udelil tri nože z piatich. Jedno jedlo však vychválil do nebies – hovädzie líčka, ktoré nazval „gastropornom“. A práve za nimi sme sa vybrali na Horehronie.
Či nám jedlo chutilo a ako nás prekvapila superrýchlosť tejto reštaurácie, sa dozviete v našej reportáži: Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty
Nana a Nikola sú digitálne nomádky. Väčšinu roka trávia s batohom na chrbte alebo v dodávke s notebookom zasunutým v kuchynskej linke.
Byt v Liptovskom Mikuláši, ktorý nazývajú svojím „base campom“, je väčšinu roka prázdny. Cestovateľky medzitým brázdia lesy v juhovýchodnej Ázii, hľadajú ubytovanie v Južnej Amerike, alebo sa prebúdzajú v dodávke pri španielskom pobreží. Dve Slovenky sa spoznali v Indonézii počas študijného pobytu a odvtedy sa nerozdelili.
Dnes nám prezradili všetko o tom, ako sa im to podarilo a priniesli veľa praktických tipov tým, ktorí snívajú, že takto budú žiť. A ak máte pocit, že pri čítaní vo vašom vnútri čosi zvláštne rezonuje, potom to už nie je len o čítaní…
Viac sa dozviete v rozhovore: Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete
Jiří Philippe Janda pochádza z českého Ústí nad Labem a patrí do prvej vlny generatívnych umelcov na svete. Vytvára videá, ktoré si dnes nachádzajú cestu na stoly hudobníkov túžiacich po videoklipoch, aj na prestížne festivaly. Ocenenia si odniesol z Bali, úspechy zaznamenal v Los Angeles a jeho tvorba už zasiahla aj Hongkong, Južnú Kóreu, Zürich, Japonsko a mnohé ďalšie regióny.
Jiří, zapálený milovník sci-fi filmov, si preto s profesorom občas vymení vetu: „Vždy sme milovali sci-fi – a teraz ho žijeme.“ Vystihujú dobu, v ktorej sa nachádzame. Stojíme uprostred technologickej revolúcie. Môžeme ju vítať alebo odmietať, zapájať sa, alebo sa jej obávať. Jedno je však isté: jej nástup zásadne mení svet, aký sme doteraz poznali.
Viac sa dozviete v rozhovore: Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Na hlavnom ťahu zo západu na východ sa ukrýva rozprávková krajina – jazero, ktoré je ako vystrihnuté z westernového filmu. Ľudia ho dokonca prirovnávajú k chorvátskym Plitviciam. Turisti ho milujú, v lete je tu hlava na hlave. Preto sme sa k jazeru vybrali mimo sezóny, aby sme si ho užili v plnej kráse bez náporu turistov. A dobre sme urobili.
Na strednom Slovensku sme už navštívili niekoľko prírodných kúpalísk, ako napríklad vodnú nádrž v Čutkovskej či Hrabovskej doline, tiež liečivé jazierko v Rojkove a v Liptovskom Jáne, no žiadne z nich nebolo také krásne ako slovenské Plitvice.
Okolo tohto miesta ste už pravdepodobne šli aspoň raz, pretože sa nachádza na hlavnom ťahu zo západu na východ. No otázne je, či ste sa tu niekedy pristavili a pokochali sa krištáľovočistou vodou a scenériami ako z westernového filmu. Vďaka výbornej polohe je skvelou zastávkou na ceste niekam alebo odniekiaľ.
Reč je o Kraľovanskom jazere, ktoré je známe aj ako Šútovské jazero, kameňolom Rieka či zatopený lom, no dokonca sa zvykne nazývať „Plitvické jazero“, pretože jeho okolie s terasovitými svahmi údajne pripomína westernové filmy a vyzerá ako z filmu Poklad na Striebornom jazere.
Celú reportáž si môžete prečítať tu: Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Lekár pchal mužom do konečníka tyč, aby vyvrcholili
Vráťme sa späť do obdobia druhej svetovej vojny, do najväčšieho nacistického koncentračného tábora Osvienčim v okupovanom Poľsku. Pôsobilo tu viacero lekárov, ktorí sa „preslávili“ neuveriteľnými zverstvami páchanými na ľuďoch pod taktovkou ideológie a presvedčení, ktoré hlásal nacistický režim. Jedným z nich bol aj doktor Horst Schumann, ktorého meno môže byť dnes pre mnohých neznámou.
Za čias nacistického režimu Adolfa Hitlera bola árijská rasa vnímaná ako nadradená a rasová hygiena sa mala postarať o tie ostatné. Jedným zo spôsobov, ako k nej dochádzalo, bola sterilizácia ľudí, ktorá bránila ich ďalšiemu rozmnožovaniu. A práve na nachádzaní najlepších spôsobov pracoval Schumann, ktorý prišiel do Osvienčimu 28. júla 1941.
Obeťami jeho experimentov sa stávali ženy aj muži a vykonával takzvanú röntgenovú sterilizáciu. Ožiarenia trvali niekoľko minút, počas ktorých dávkoval na vaječníky žien a semenníky mužov röntgenové lúče. Ženy boli počas tohto procesu stlačené dvoma doskami v oblasti chrbta a podbruška, muži ukladali svoj penis a semenníky na dosku.
Aké hrozivé následky to malo, sa dozviete v našom článku: Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni
Ako bežní pasažieri prichádzame zo sveta letectva najčastejšie do kontaktu s letuškami a so stevardmi. Za tým, že sa však vieme pohodlne dostať z jedného konca sveta na druhý, ale stojí celý rad ďalších ľudí, ktorí sa o lietadlo starajú. Jedným z nich je aj Tomáš Zeman, ktorý pracuje ako letecký technik pre rakúskeho národného dopravcu vo Viedni.
Tomáš sám seba nazýva fanúšikom nových technológií a hrdým zamestnancom Austrian Airlines. Z fascinujúceho prostredia letectva nakrúca aj videá, v ktorých odhaľuje zákulisie svojej práce. Zároveň sú aj edukačné, pretože sa v nich delí o užitočné informácie priamo v praxi – ukazuje napríklad, ako vyzerá motor lietadla, ako prebieha výmena kolesa či ako regulovať teplotu vo vnútri kabíny.
„Letectvo je najbezpečnejšia doprava a je aj najviac regulovaná. Vzhľadom na spôsob kontroly lietadla je riziko, že sa niečo stane, minimálne. Samozrejme, technika je technika, pokaziť sa môže čokoľvek, od telefónu cez sušič na vlasy až po komponent na lietadle. No sú tam však vždy určité zadné vrátka – na lietadle je vždy každý komponent minimálne raz zazálohovaný,“ priblížil nám.
Tomáš Zeman okrem toho v rozhovore prezradil, ako je možné, že lietadlo môže lietať aj s pokazeným komponentom, alebo ako sa k tejto práci môžete dostať aj vy: Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
