Mikropenis a nezostúpený semenník: Analýza DNA Adolfa Hitlera odhalila, že trpel sexuálnou poruchou, skúmala aj jeho pôvod

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-H1216-0500-002 / CC-BY-SA, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Nové zistenia môžu prepisovať učebnice.

Od úmrtia Adolfa Hitlera uplynulo 80 rokov, no aj po takejto dlhej dobe sa o diktátorovi nacistického Nemecka stále objavujú prekvapivé zistenia. Najnovšie analyzovali jeho DNA a ukázalo sa, že mal genetickú mutáciu, ktorá sa vo výnimočných prípadoch spája s mikropenisom. 

Britský kanál Channel 4 odvysielal nový dokument s názvom Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator, ktorý hovorí o nových zisteniach o DNA Adolfa Hitlera. Ako približuje portál CNN, genetička Turi Kingová v ňom predkladá výsledky výskumu, na ktorom pracovala viac než štyri roky.

Celý je postavený na kuse materiálu, ktorý bol objavený na pohovke v bunkri, kde sa Hitler v roku 1945 zastrelil a podľa genetičky bol nasiaknutý jeho krvou. Ak je to skutočne tak, tak podľa Kingovej výskumu mal s veľkou pravdepodobnosťou mutáciu v géne s názvom PROK2, ktorá súvisí s vývojom pohlavných orgánov, doplnil portál News.

Veľmi pravdepodobne trpel formou Kallmannovho syndrómu

Variácie v tomto géne môžu byť podľa genetičky príčinou Kallmannovho syndrómu, ktorý sa u chlapcov môže prejavovať oneskorenou pubertou alebo nezostúpenými semenníkmi. V 5 % prípadoch (niekde sa uvádza 10 %) dokonca mikropenisom, objasnila Kingová. V uplynulých hodinách sa preto v médiách objavilo viacero článkov s nadpisom, podľa ktorých mal Hitler malý penis.

CNN pripomína, že zistenia prezentované v dokumente neboli preskúmané inými vedcami a taktiež chýba ich publikácia vo vedeckom časopise. Podľa autorky Kingovej by však k tomu mohlo čoskoro dôjsť. Kritický pohľad naň priniesol aj britský The Guardian, ktorý ho nazval „pochybným“.

Spomína, že samotnú vzorku materiálu, z ktorého mala byť odobratá vzorka DNA Hitlera, výskumníci našli v „neznámom múzeu v Pensylvánii“ a pri overení pravosti sa nedostali k DNA žiadneho žijúceho príbuzného, s ktorým by ju vedeli porovnať. Namiesto toho použili vzorku starú 10 rokov a či mali na to súhlas, nie je zrejmé.

Nemal židovský pôvod, tvrdí

Pripomína aj fakt, že dokument s odvysielaním nepočkal na to, kým bude štúdia publikovaná v renomovanom vedeckom časopise a prejde recenzným konaním. Keďže prináša zistenia, ktoré môžu prepísať históriu, je to podľa Guardianu prekvapujúci krok. Prišiel totiž aj s ďalšími zaujímavými zisteniami – napríklad vyvrátil tvrdenia o tom, že Adolf Hitler mal židovský pôvod.

Zostáva teda čakať, kedy tento vedecký výskum prejde recenzným konaním a bude publikovaný vo vedeckom časopise.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac