Mikropenis a nezostúpený semenník: Analýza DNA Adolfa Hitlera odhalila, že trpel sexuálnou poruchou, skúmala aj jeho pôvod

Od úmrtia Adolfa Hitlera uplynulo 80 rokov, no aj po takejto dlhej dobe sa o diktátorovi nacistického Nemecka stále objavujú prekvapivé zistenia. Najnovšie analyzovali jeho DNA a ukázalo sa, že mal genetickú mutáciu, ktorá sa vo výnimočných prípadoch spája s mikropenisom.
Britský kanál Channel 4 odvysielal nový dokument s názvom Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator, ktorý hovorí o nových zisteniach o DNA Adolfa Hitlera. Ako približuje portál CNN, genetička Turi Kingová v ňom predkladá výsledky výskumu, na ktorom pracovala viac než štyri roky.
Celý je postavený na kuse materiálu, ktorý bol objavený na pohovke v bunkri, kde sa Hitler v roku 1945 zastrelil a podľa genetičky bol nasiaknutý jeho krvou. Ak je to skutočne tak, tak podľa Kingovej výskumu mal s veľkou pravdepodobnosťou mutáciu v géne s názvom PROK2, ktorá súvisí s vývojom pohlavných orgánov, doplnil portál News.
Veľmi pravdepodobne trpel formou Kallmannovho syndrómu
Variácie v tomto géne môžu byť podľa genetičky príčinou Kallmannovho syndrómu, ktorý sa u chlapcov môže prejavovať oneskorenou pubertou alebo nezostúpenými semenníkmi. V 5 % prípadoch (niekde sa uvádza 10 %) dokonca mikropenisom, objasnila Kingová. V uplynulých hodinách sa preto v médiách objavilo viacero článkov s nadpisom, podľa ktorých mal Hitler malý penis.
CNN pripomína, že zistenia prezentované v dokumente neboli preskúmané inými vedcami a taktiež chýba ich publikácia vo vedeckom časopise. Podľa autorky Kingovej by však k tomu mohlo čoskoro dôjsť. Kritický pohľad naň priniesol aj britský The Guardian, ktorý ho nazval „pochybným“.
Spomína, že samotnú vzorku materiálu, z ktorého mala byť odobratá vzorka DNA Hitlera, výskumníci našli v „neznámom múzeu v Pensylvánii“ a pri overení pravosti sa nedostali k DNA žiadneho žijúceho príbuzného, s ktorým by ju vedeli porovnať. Namiesto toho použili vzorku starú 10 rokov a či mali na to súhlas, nie je zrejmé.
Nemal židovský pôvod, tvrdí
Pripomína aj fakt, že dokument s odvysielaním nepočkal na to, kým bude štúdia publikovaná v renomovanom vedeckom časopise a prejde recenzným konaním. Keďže prináša zistenia, ktoré môžu prepísať históriu, je to podľa Guardianu prekvapujúci krok. Prišiel totiž aj s ďalšími zaujímavými zisteniami – napríklad vyvrátil tvrdenia o tom, že Adolf Hitler mal židovský pôvod.
Zostáva teda čakať, kedy tento vedecký výskum prejde recenzným konaním a bude publikovaný vo vedeckom časopise.
