Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube

Mnohí z nás poznajú túto prácu iba z filmov, no Čech Tomáš Marinčič ju mal možnosť spoznať na vlastnej koži. Stal sa loďmajstrom na luxusných jachtách, precestoval kus sveta a stretol sa s prestížnou klientelou. No priznáva, že to nie je práca pre každého a je náročná ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke.
„Nepravidelný spánok, dlhé zmeny, náročné prostredie, neustála pohotovosť,“ približuje Tomáš pracovný režim na jachte. Napriek tomu má jeho práca aj množstvo benefitov.
Študovali ste v Austrálii. Aký odbor a prečo ste sa rozhodli práve pre túto krajinu?
V Austrálii som študoval vedenie a manažment. Keďže som tam mal kamaráta, išiel som ho navštíviť a po ukončení štúdia v Česku som sa rozhodol pokračovať v štúdiu práve v Austrálii.
Aké najväčšie rozdiely ste postrehli medzi životom v Austrálii a životom v Česku? Aké plusy a mínusy?
Určite podnebie, ktoré v Austrálii panuje, a že tam žijú uvoľnení a priateľskí ľudia. Nie nadarmo sa im hovorí easy-going. Veľa možností pre cestovanie, outdoor lifestyle ako surf či turistika.
Na druhej strane, je to ďaleko od Európy a platy sú síce vysoké, ale služby brutálne drahé. No a pre niekoho môžu byť mínusom žraloky, pavúky, hady a tak ďalej. Ale to je už skôr individuálne.
Pracujete ako loďmajster na luxusných jachtách. Ako ste sa k tejto zaujímavej práci dostali a ako dlho sa jej už venujete? Pôsobíte stále v Austrálii, alebo kde žijete momentálne?
Dostal som sa k tomu, ako to tak býva, zhodou náhod – cez kamaráta, ktorý pracoval v tej dobe na katamaránoch okolo Sydney. Začal som mu príležitostne pomáhať, naučil som sa základy a postupne sa presunul až na luxusné jachty. V tom čase som mal šťastie a dostal som sa rovno na jednu z najväčších jácht, a to bola veľká škola.
Jachtingu sa venujem približne 5 – 6 rokov. V Austrálii už nepôsobím, momentálne som v Prahe, kde mám svoju základňu, ale žil som už tiež 6 mesiacov v Monaku či Miami.
Aké schopnosti od vás vyžadovali? Museli ste absolvovať nejaký špeciálny výcvik?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo všetko je náplňou Tomášovej práce;
- ako je finančne ohodnotená;
- aký najšialenejší zážitok na jachte zažil;
- ako vyzerá bežný deň na jachte;
- s akými známymi osobnosťami sa stretol;
- ako sa k takejto práci dostať.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku