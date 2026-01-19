Toaleta vedľa postele a 4-mesačný depozit: Čoskoro bratislavská realita, žartujú Slováci

Možno to poznáte aj vy. Prezeráte si ponuky, krútite hlavou a pýtate sa, kedy sme sa dostali do bodu, že aj za jednu izbu v spoločnom byte zaplatí človek aj viac ako 300 eur. Nehovoriac o ponukách, v ktorých sa miniatúrny bytík s papierovými stenami núka ako apartmán za astronomickú sumu. Slovák sa rozhodol, že to pojme s humorom.
Veľkorysý bytík v centre Bratislavy
„Prenajmem štartovací veľkorysý bytík v Starom centre Bratislavy. Ideálne pre páry, 730 + energie!“ začína inzerát, na ktorom sa bavia Slováci. Autor dodáva, že všetko je len na skok, aj kuchyňa, aj toaleta (tá je doslova hneď vedľa postele). Z humorného inzerátu sa ďalej dozvedáme, že sa vopred platí 4-mesačná záloha a domáce zvieratká povolené nie sú ani náhodou.
Pochopiteľne, reakcie na seba nenechali dlho čakať. Jeden z komentujúcich píše, že nevie, či tá cena nie je akási príliš nízka. „Je táto ponuka ešte aktuálna? Mám malé dieťa, nevadí? Zatiaľ by spinkalo v umývadle, sú v blízkosti škôlky?“ pripojil sa s humorom ďalší používateľ sociálnej siete. Iný píše, že mu to celé pripadá veľmi praktické a o bývanie má záujem.
Ďalší dodáva, že v inzeráte chýba dôležité slovo, a to „dizajnový“. Iný sa pýta, na aké svetové strany sú smerované okná. Niektorí píšu, že inzerát je to najvtipnejšie, čo na sociálnej sieti videli za posledných niekoľko rokov.
Premení sa paródia na realitu?
Niektorí to ale berú trochu vážnejšie a krútia hlavou. Ide vraj o paródiu, na ktorej sa teraz síce ľudia smejú, no čoskoro sa môže premeniť na realitu. Ďalší podotkli, že už videli aj kancelársky priestor prerobený na byt, kde bola chladnička na práčke a mikrovlnka pod stropom. Skutočne sa teda nájdu priestory, pri ktorých človek uvažuje, ako sa tam asi dá bývať.
„To je provokácia?“ pýta sa ďalší z komentujúcich. Odpoveď je, hádam, jasná. „Toto je úplne bežný 1-izbový byt v Bratislave, neviem, čo sa všetci čudujete. A tá cena? Priam exkluzívna,“ dodáva ďalší.
„Keby sa tá posteľ zdvihla o meter a pol do vzduchu, tak je z toho moderný 1,5-izbový loft a môžete pýtať pokojne o 2 – 3 stovky navyše!“ prišli ľudia s nápadmi na vylepšenie. Niekto si dokonca myslí, že ako priestor na uskladnenie by sa dalo využiť aj voľné miesto okolo toalety.
V posledných dňoch ležia v žalúdku Slovákom nielen inzeráty týkajúce sa nehnuteľností, ale aj téma samoobslužných pokladníc. Niektorí ich ostro bojkotujú, iní sa aj k tomuto postavili s dávkou humoru.
Nahlásiť chybu v článku