Toaleta vedľa postele a 4-mesačný depozit: Čoskoro bratislavská realita, žartujú Slováci

Petra Sušaninová
Situácia s nehnuteľnosťami na Slovensku nie je práve najružovejšia.

Možno to poznáte aj vy. Prezeráte si ponuky, krútite hlavou a pýtate sa, kedy sme sa dostali do bodu, že aj za jednu izbu v spoločnom byte zaplatí človek aj viac ako 300 eur. Nehovoriac o ponukách, v ktorých sa miniatúrny bytík s papierovými stenami núka ako apartmán za astronomickú sumu. Slovák sa rozhodol, že to pojme s humorom.

Veľkorysý bytík v centre Bratislavy

„Prenajmem štartovací veľkorysý bytík v Starom centre Bratislavy. Ideálne pre páry, 730 + energie!“ začína inzerát, na ktorom sa bavia Slováci. Autor dodáva, že všetko je len na skok, aj kuchyňa, aj toaleta (tá je doslova hneď vedľa postele). Z humorného inzerátu sa ďalej dozvedáme, že sa vopred platí 4-mesačná záloha a domáce zvieratká povolené nie sú ani náhodou.

Pochopiteľne, reakcie na seba nenechali dlho čakať. Jeden z komentujúcich píše, že nevie, či tá cena nie je akási príliš nízka. „Je táto ponuka ešte aktuálna? Mám malé dieťa, nevadí? Zatiaľ by spinkalo v umývadle, sú v blízkosti škôlky?“ pripojil sa s humorom ďalší používateľ sociálnej siete. Iný píše, že mu to celé pripadá veľmi praktické a o bývanie má záujem.

Ďalší dodáva, že v inzeráte chýba dôležité slovo, a to „dizajnový“. Iný sa pýta, na aké svetové strany sú smerované okná. Niektorí píšu, že inzerát je to najvtipnejšie, čo na sociálnej sieti videli za posledných niekoľko rokov.

Foto: Facebook/ Daniel Kováčik – Prenájom a bývanie BA

Premení sa paródia na realitu?

Niektorí to ale berú trochu vážnejšie a krútia hlavou. Ide vraj o paródiu, na ktorej sa teraz síce ľudia smejú, no čoskoro sa môže premeniť na realitu. Ďalší podotkli, že už videli aj kancelársky priestor prerobený na byt, kde bola chladnička na práčke a mikrovlnka pod stropom. Skutočne sa teda nájdu priestory, pri ktorých človek uvažuje, ako sa tam asi dá bývať.

„To je provokácia?“ pýta sa ďalší z komentujúcich. Odpoveď je, hádam, jasná. „Toto je úplne bežný 1-izbový byt v Bratislave, neviem, čo sa všetci čudujete. A tá cena? Priam exkluzívna,“ dodáva ďalší.

„Keby sa tá posteľ zdvihla o meter a pol do vzduchu, tak je z toho moderný 1,5-izbový loft a môžete pýtať pokojne o 2 – 3 stovky navyše!“ prišli ľudia s nápadmi na vylepšenie. Niekto si dokonca myslí, že ako priestor na uskladnenie by sa dalo využiť aj voľné miesto okolo toalety.

V posledných dňoch ležia v žalúdku Slovákom nielen inzeráty týkajúce sa nehnuteľností, ale aj téma samoobslužných pokladníc. Niektorí ich ostro bojkotujú, iní sa aj k tomuto postavili s dávkou humoru.

