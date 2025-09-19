To, že Babiš vyhrá v Česku voľby, ešte nič neznamená: Stopku mu môže vystaviť prezident Petr Pavel, a to by ho nepotešilo

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Andrej Babiš je favoritom, no návrat k moci má otázniky.

Pravicový populista Andrej Babiš je favoritom na víťazstvo v októbrových českých parlamentných voľbách, no jeho návrat do funkcie premiéra nie je istý. Ako referuje web Politico, prezident Petr Pavel má podľa ústavy možnosť odmietnuť vymenovať Babiša, aj keď jeho strana vyhrá voľby.

Hlavnými prekážkami sú Babišove právne problémy súvisiace s jeho poľnohospodárskym impériom Agrofert a jeho nejasný postoj k Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Babiš čaká na verdikt pražského okresného súdu v kauze údajného podvodu s dotáciami EÚ vo výške dvoch miliónov eur, ktoré mal získať neoprávnene na projekt rekreačného areálu Farma Čapí hnízdo v Olbramoviciach na Benešovsku.

Verdikt až po voľbách

Verdikt však bude známy až po voľbách. Prezident Pavel uviedol, že konzultuje s právnikmi možnosť zablokovať Babiša pre konflikt záujmov, keďže Babiš naďalej vlastní Agrofert, hoci ho formálne previedol do trustových fondov. Pavel zdôraznil, že rozhodnutie bude závisieť od výsledku volieb a od toho, či bude Babiš ochotný vyriešiť svoj konflikt záujmov v súlade so zákonom.

Podpora zákazu Babiša prichádza aj zo strany niektorých politikov, ktorí tvrdia, že by to vyslalo jasný signál o vážnosti riešenia konfliktov záujmov v Česku. Predchádzajúci prezident Miloš Zeman často odmietal vymenovať ministrov navrhnutých vládou, čo vyvolávalo kritiku.

Otázniky okolo postoja k NATO

Ústavný expert Jan Kysela potvrdil, že prezidentovo odmietnutie vymenovať premiéra pre konflikt záujmov by bolo v súlade s ústavou. Okrem právnych otázok je problémom aj Babišov postoj k NATO. Prezident Pavel uviedol, že nebude vymenovávať ministrov, ktorí by podporovali vystúpenie Česka z NATO alebo Európskej únie.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Babiš je skeptický k NATO, no popiera, že by chcel Česko z Aliancie alebo Únie vyviesť. Ak Babiš nebude premiérom, funkciu by pravdepodobne mohli prevziať prominentní politici z jeho strany ANO – Karel Havlíček alebo Alena Schillerová. Prezident Pavel plánuje pri vymenovaní vlády dbať na to, aby jej členovia dodržiavali záväzky Česka voči NATO a EÚ a neohrozovali národnú bezpečnosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po 88 rokoch otvorili tajomnú obálku: T. G. Masaryk v poslednom liste spomenul aj Slovensko.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac