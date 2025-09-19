To, že Babiš vyhrá v Česku voľby, ešte nič neznamená: Stopku mu môže vystaviť prezident Petr Pavel, a to by ho nepotešilo

Pravicový populista Andrej Babiš je favoritom na víťazstvo v októbrových českých parlamentných voľbách, no jeho návrat do funkcie premiéra nie je istý. Ako referuje web Politico, prezident Petr Pavel má podľa ústavy možnosť odmietnuť vymenovať Babiša, aj keď jeho strana vyhrá voľby.
Hlavnými prekážkami sú Babišove právne problémy súvisiace s jeho poľnohospodárskym impériom Agrofert a jeho nejasný postoj k Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Babiš čaká na verdikt pražského okresného súdu v kauze údajného podvodu s dotáciami EÚ vo výške dvoch miliónov eur, ktoré mal získať neoprávnene na projekt rekreačného areálu Farma Čapí hnízdo v Olbramoviciach na Benešovsku.
Verdikt až po voľbách
Verdikt však bude známy až po voľbách. Prezident Pavel uviedol, že konzultuje s právnikmi možnosť zablokovať Babiša pre konflikt záujmov, keďže Babiš naďalej vlastní Agrofert, hoci ho formálne previedol do trustových fondov. Pavel zdôraznil, že rozhodnutie bude závisieť od výsledku volieb a od toho, či bude Babiš ochotný vyriešiť svoj konflikt záujmov v súlade so zákonom.
Podpora zákazu Babiša prichádza aj zo strany niektorých politikov, ktorí tvrdia, že by to vyslalo jasný signál o vážnosti riešenia konfliktov záujmov v Česku. Predchádzajúci prezident Miloš Zeman často odmietal vymenovať ministrov navrhnutých vládou, čo vyvolávalo kritiku.
Otázniky okolo postoja k NATO
Ústavný expert Jan Kysela potvrdil, že prezidentovo odmietnutie vymenovať premiéra pre konflikt záujmov by bolo v súlade s ústavou. Okrem právnych otázok je problémom aj Babišov postoj k NATO. Prezident Pavel uviedol, že nebude vymenovávať ministrov, ktorí by podporovali vystúpenie Česka z NATO alebo Európskej únie.
Babiš je skeptický k NATO, no popiera, že by chcel Česko z Aliancie alebo Únie vyviesť. Ak Babiš nebude premiérom, funkciu by pravdepodobne mohli prevziať prominentní politici z jeho strany ANO – Karel Havlíček alebo Alena Schillerová. Prezident Pavel plánuje pri vymenovaní vlády dbať na to, aby jej členovia dodržiavali záväzky Česka voči NATO a EÚ a neohrozovali národnú bezpečnosť.
