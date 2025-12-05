Tlaková níž prináša zmenu počasia: Zimu tak skoro nečakajte, Mikuláš ale môže priniesť sneh do jednej oblasti

Slovensko sa v piatok zobudilo do rána, ktoré by ste si s decembrom spájali len ťažko. Namiesto ostrého zimného chladu dorazila hustá oblačnosť, vlhký vzduch, hmly a nezvyčajne príjemné teploty. Celá krajina sa tak ponorila do nálady, ktorá pripomína skôr upršanú jeseň než začiatok zimy a tento trend bude pokračovať aj v najbližších hodinách.
Zmena dorazila počas noci a smer, z ktorého prišla, naznačuje, že vývoj počasia bude ešte neštandardnejší než doteraz. Podľa portálu iMeteo sa už včera popoludní začala nad centrálnym Stredomorím prehlbovať tlaková níž, ktorá k nám pritiahla vlhký a teplejší vzduch. Ten počas noci zmenil celkovú dynamiku atmosféry a počasie sa začalo správať inak, než sme v tomto období zvyknutí.
Vo štvrtok mnohé regióny hlásili pochmúrny, hmlistý a vlhký charakter počasia. Slabé presvetlenie sa objavovalo iba ojedinele, najmä v okolí Žiliny či Horného Spiša. Inde prevládala sivá, rozptýlená oblačnosť a len veľmi slabé, nevýrazné zrážky. Väčšinou išlo o mrholenie, v horských oblastiach o prechodné sneženie. Teploty dosiahli +5 až +10 °C, na severe len 0 až +5 °C. Vietor zostal prevažne slabý, len na juhozápade sa vyskytli silnejšie nárazy.
Noc priniesla nárast oblačnosti
Zmena, ktorá sa pripravovala už počas dňa, naplno dorazila v noci. Obloha sa ešte viac zatiahla, miestami prerástla do súvislého sivého povlaku a pridal sa aj výraznejší nárast vlhkosti. V údolí aj na rovinách sa objavili husté hmly, ktoré zhoršovali viditeľnosť a miestami sa udržali až do rána.
Na západnom Slovensku a v častiach stredného sa rozšíril slabý dážď alebo mrholenie, no na vyšších miestach s nadmorskou výškou okolo 1 600 metrov snežilo. V niektorých lokalitách sa mohla tvoriť aj poľadovica, čo spôsobovalo komplikácie najmä tam, kde sa vlhký vzduch stretol s chladnejším povrchom. Nočné teploty klesli na +7 až +2 °C, na severe až k -3 °C, čo ešte viac prispelo k tvorbe hmiel a lokálnej šmykľavosti.
Piatok bude sivý a na začiatok decembra mimoriadne teplý
Práve husté hmly sú dôvodom, pre ktorý Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na piatkové ráno výstrahy prvého stupňa pred hmlou pre celé Slovensko s platnosťou približne do 10.00. Meteorológovia upozorňujú, že v mnohých okresoch sa môže dohľadnosť znížiť na 50 až 200 metrov, čo predstavuje riziko najmä pre vodičov a všetkých účastníkov cestnej premávky.
Piatok bude veľmi poznačený vplyvom tlakovej níže nad Balkánom a Stredomorím, ktorá udrží nad naším územím tok vlhkého vzduchu. Očakáva sa zamračené a hmlisté počasie s veľmi slabým prúdením vzduchu, čo nedovolí oblačnosti rýchlo sa rozpadať. Zrážky sa budú objavovať najmä na západnom a strednom Slovensku.
Pôjde predovšetkým o mrholenie alebo slabý dážď, vo vyšších horských polohách o sneženie. Ranná vlhkosť môže lokálne vytvárať poľadovicu, a to aj v miestach, kde neprebiehajú silnejšie zrážky. Teploty však prekvapia. Očakáva sa +7 až +12 °C, čo je na začiatok decembra nezvyčajne veľa. V údoliach a na severe zostanú hodnoty nižšie, prevažne +2 až +7 °C, ale aj tie sú citeľne nad dlhodobým priemerom.
Sobota zostane teplá a hmlistá
Podľa SHMÚ sa sobota bude niesť v rovnakom trende. Počasie ovplyvní frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou nad juhovýchodnou Európou a východným Stredomorím. Očakáva sa oblačné až zamračené počasie, miestami pretrvávajúce hmly, ktoré môžu výrazne obmedziť viditeľnosť.
Slabé zrážky sa môžu objaviť najmä v noci a nadránom na západe a v Banskobystrickom kraji. Na hrebeňoch Tatier bude snežiť, hoci len mierne. Nočné teploty klesnú na 6 až 1 °C, v niektorých údoliach aj na –1 °C. Denné teploty vystúpia na 6 až 11 °C, v Žilinskom kraji a pod Tatrami bude len okolo 4 °C. Vietor bude naďalej slabý.
Nedeľa môže byť ešte vlhkejšia a zrážky sa rozšíria
V nedeľu vstúpi do hry tlaková níž nad Gréckom a Tureckom, ktorá v kombinácii s brázdou nižšieho tlaku vzduchu prinesie ešte kompaktnejšiu oblačnosť a vyššiu pravdepodobnosť zrážok. Očakáva sa oblačno až zamračené a hmlisté počasie bez výrazného presvetlenia.
Zrážky sa vyskytnú na viacerých miestach, prevažne ako dážď alebo mrholenie, približne od 1 400 metrov ako sneženie. Nočné teploty zostanú medzi 6 a 1 °C, ojedinele okolo –1 °C. Denné teploty budú medzi 4 a 9 °C, na juhozápade môže byť aj o niečo teplejšie. Vietor bude slabý alebo takmer žiadny.
