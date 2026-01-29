Tisíce žiakov na základných školách čaká úplne nové testovanie: Dotkne sa až troch ročníkov, takto bude prebiehať

Ilustračná foto: SITA - Milan Illík / TASR - Henrich Mišovič

Roland Brožkovič
TASR
Prvé testovanie sa na vybraných školách uskutoční už tento rok, budúci to následne čaká všetkých.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pripravuje kriteriálne testovanie žiakov základných škôl (ZŠ). Nadväzuje na kurikulárnu reformu. Prvé sa na vybraných školách uskutoční už tento rok. Od budúceho roku bude prebiehať po jednotlivých vzdelávacích cykloch, testované budú ročníky tretí, piaty a ôsmy.

Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu rezortu v reakcii na vyjadrenia prvého viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského.

„Spolu so zavádzaním kurikulárnej reformy pripravuje ministerstvo školstva a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) objektívne a formatívne hodnotenie zručností a gramotností žiakov tak, aby bolo v súlade s novým štátnym vzdelávacím programom. Bude sa overovať, do akej miery sa na školách napĺňajú štandardy implementovaného štátneho kurikula,“ priblížili z ministerstva.

Matematika a jazyky

Ako podotkli, kriteriálne testovanie žiakov sa bude realizovať už v tomto školskom roku na vzorke 237 ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským, t. j. zapojí sa približne 5500 žiakov tretieho ročníka ZŠ. „Testovanie bude prebiehať na školách, v ktorých už prebieha implementácia nového kurikula od roku 2023, ale aj školách, ktoré sa do implementácie zapojili neskôr,“ doplnili.

Ilustračná foto: TASR (Jakub Kotian)

Objasnili, že testovať sa bude matematická gramotnosť, a tiež čitateľská a jazyková gramotnosť pre školy s vyučovacím jazykom slovenským a pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ako avizovali, testovanie bude prebiehať v apríli až júni tohto roka, pričom bude dvojdňové.

Výsledky testovania žiakov dostanú školy do konca roka 2026. „Budú slúžiť ako interná hodnotiaca informácia pre školy a ako spätná väzba pre učiteľov, ktorá im pomôže zlepšovať zručnosti a vedomosti žiakov. Testovanie má formatívny charakter,“ dodali z ministerstva s tým, že dáta z meraní (testov a dotazníkov) budú analyzovať a vyhodnocovať odborníci z NIVaM. Výstupom majú byť analytické správy určené ministerstvu, odbornej verejnosti a tvorcom kurikula.

Lelovský nedávno apeloval na ministerstvo, aby čím skôr zabezpečilo celoplošné štandardizované merania žiakov ZŠ. Kritizoval pritom zrušenie Testovania 5, ktoré považoval za cenný zdroj informácií pri zostavovaní rebríčka o hodnotení výsledkov žiakov.

