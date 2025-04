Tisíce Slovákov denne riskujú pokutu až 300 eur a stratu vodičáku: Za volantom si dajte pozor, možno zákaz porušujete aj vy

Slovenskí vodiči by si mali na cestách dávať pozor. Mnohí totiž napriek zákazu popri obsluhe auta obsluhujú aj niečo iné – mobilný telefón. Na Slovensku pritom platí zákaz telefonovania za volantom už od roku 2009.

Zákaz platí doslova od chvíle, keď zaradíte rýchlosť – a nevzťahuje sa len na telefonovanie, ale aj na písanie správ, prehliadanie sociálnych sietí či nastavovanie navigácie. Novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta 2022, sprísnila tresty a zaradila „mobil za volantom“ medzi závažné priestupky.

Pokiaľ zákaz porušíte, môžete dokonca prísť o vodičský preukaz. Ak vás policajná hliadka pristihne s telefónom v ruke, hrozí vám na mieste bloková pokuta 150 eur. Ak ju odmietnete zaplatiť, alebo ak prípad postúpia do správneho konania, môže suma narásť až na 300 eur – a to už so sebou nesie aj riziko zákazu šoférovania na jeden až dvadsaťštyri mesiacov.

Pre recidivistov je strop ešte vyšší. Pri opakovaných priestupkoch môže pokuta vystúpiť k 800 eurám a vodičský preukaz možno odobrať až na tri roky. Polícia pritom nečíha len na križovatkách. V posledných rokoch nasadila drony, vysokorýchlostné kamery na diaľniciach aj neoznačené služobné autá.

Ohrozujete svoj život

Záber vodiča držiaceho mobil slúži ako priamy dôkaz; hliadka vás často zastaví až o kilometre ďalej, keď je priestupok zdokumentovaný. To, že vás „nikto nevidí“, je dnes ilúzia – rovnako ako myslieť si, že krátky pohľad na displej je neškodný. Odborníci tvrdia, že používanie mobilu za volantom má na pozornosť ešte horší vplyv ako alkohol. Tento zlozvyk je najčastejšou príčinou nehôd.

Zákon povoľuje iba hands-free riešenia: telefón musí byť pevne uchytený a ovládaný jediným dotykom alebo hlasom. Ideálne je pripraviť trasu navigácie ešte pred štartom a zapnúť na smartfóne režim „Nerušiť počas jazdy“. Ak hovor či správa nepočká, bezpečnejšie (a lacnejšie) je zastaviť na odpočívadle. Tých pár minút vám môže zachrániť stovky eur, vodičský preukaz či dokonca život – štatistiky hovoria, že používanie mobilu za volantom vedie k veľkému množstvu autonehôd, často s fatálnymi následkami.