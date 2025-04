Jaroslav Naď: Myslím si, že mám odpočúvaný telefón a že je sledovaný môj pohyb. Fico si uvedomuje, že končí

„V deň, kedy Rusi zaútočili, sme vedeli, že Putinovi vojaci nasadli do áut kúsok od hranice a čakajú na pokyn, kedy sa budú mať posunúť vpred,“ hovorí v rozhovore predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Počas jeho pôsobenia na pozícii ministra obrany Slovensko poskytlo Ukrajine rozsiahlu vojenskú aj humanitárnu pomoc, za čo si od vtedajšej opozičnej strany Smer-SD vyslúžil pomenovania ako „vojnový štváč“ či „vlastizradca“.

Dnes tvrdí, že na pomocnú ruku, ktorú sme nášmu napadnutému susedovi podali, Ukrajinci nikdy nezabudnú. Otázne podľa neho je to, ako sa pred nimi obháji predseda vlády Robert Fico. Ten, rovnako ako jeho šéf obrany Robert Kaliňák, podľa Naďa nezvláda riadenie rezortu obrany, nedbá na bezpečnosť Slovenska a ani na jeho postavenie v medzinárodných vzťahoch. „Slovenská republika je nedôveryhodný partner a spoločne s Maďarskom sme na úplnom okraji v EÚ a NATO,“ upozorňuje.

Zároveň však tvrdí, že si Fico uvedomuje, že končí. Podľa predsedu Demokratov je teraz úlohou opozičných strán, aby ho porazili a po voľbách vytvorili stabilnú, prozápadnú a prodemokratickú koalíciu.

Jaroslav Naď v rozhovore pre interez hovorí aj to, či je pripravený na to, že ho zatknú, či si myslí, že ho odpočúvajú, spomína na svoje začiatky v politike po boku Igora Matoviča a opisuje výzvy a hrozby pred ktorými Slovensko stojí. „Nesmieme dať Ficovi ďalšiu šancu, aby nás vytrhol zo Západu, ktorý znamená slobodu a demokraciu. Naše deti nám to nezabudnú,“ odkazuje.

Počas Veľkej noci zomrel pápež František. Ako ste prijali túto správu?

Informácie o jeho zdravotnom stave boli natoľko vážne, že som si už pred niekoľkými týždňami myslel, že by mohol zomrieť. Posledné správy o jeho stave boli ale pozitívne, vyzeralo to tak, že mu je lepšie, zakýval ľuďom, prijal amerického viceprezidenta, takže som sa nádejal, že by to mohol zvládnuť. Bol to pre mňa šok.

Vnímal som ho veľmi pozitívne a patril k tým pápežom, ktorí po sebe zanechali hlbšiu stopu. Zabolelo to, zamrzelo, no na druhej strane sa dožil krásneho veku. A urobil to vo veľkom štýle – na Veľkú noc. To je vec, ktorá zarezonovala a verím, že mu je už lepšie. Pevne verím, že katolícka cirkev teraz vyberie dôstojného a adekvátneho nástupcu.

K úmrtiu Svätého Otca sa vyjadrili predstavitelia mnohých štátov, medzi nimi aj Vladimir Putin, ktorý uviedol, že mali veľmi blízky vzťah. Čo vo vás vyvoláva toto vyhlásenie?

Myslím si, že my nie sme tými správnymi ľuďmi, ktorí by mali hodnotiť vzťahy, ktoré mali. Videl som veľa pozitívnych signálov zo strany Svätého Otca smerom k Ukrajine, a to napríklad aj v prípade poslednej návštevy Roberta Fica vo Vatikáne, kedy mu pápež daroval knihu o utrpení ukrajinských detí počas vojny. To nie sú náhody.

Na druhej strane sa úplne stotožňujem s tým, čo o ňom povedal František Mikloško, a síce, že to, čo pápežovi vo výkone pontifikátu chýbalo, bola osobná skúsenosť s komunistickým režimom. Bol z Argentíny, žil v cirkevnom priestore a nemal osobnú skúsenosť, ktorú majú ľudia v Európe. Preto nedokázal úplne pochopiť zlo, ktoré môže prichádzať a aj prichádzalo zo strany Sovietskeho zväzu alebo z Ruska.

Rozumiem jeho konaniu, mal krédo, že sa chce rozprávať s každým – dobrým aj so zlým, s pravičiarom aj ľavičiarom, s Aziatom aj Európanom. V tomto prípade si ale myslím, že Putin dezinformoval o tom vzťahu tak, ako to iba on dokáže a že sa pápež vo svojej politike rozprávania sa s každým rozprával aj s ním, ale viem si predstaviť, že bol voči nemu priamejší, ako to ruský prezident priznáva.

Ak sa vrátime späť na Slovensko, vo vašom prípade došlo k posunu pri trestnom oznámení, ktoré na vás podali poslanci Tibor Gašpar a Richard Glück. Obvinili vás, že ste prijali úplatok vo výške 3,5 milióna eur, čo ste popreli a nedávno ste uviedli, že sa opierali o sfalšovaný dokument. Prípadom sa zaoberala polícia, v akom je to aktuálne štádiu?

To, že je dokument sfalšovaný, som zverejnil po tom, ako to na základe vyšetrovaní zistila policajná inšpekcia pod vedením ministra Matúša Šutaja Eštoka. Tá povedala Tiborovi Gašparovi, že ma verejne obvinil na tlačovej konferencii v NR SR na základe sfalšovanej verejnej listiny, čo je trestný čin a na základe nahrávky, na ktorej má svedčiť takzvaný generál Viktorín z hnutia Republika.

Ten okrem iného v minulosti povedal, budem ho parafrázovať, že keď Naďa pošlú do pi**, rád by sa stal ministrom obrany a že lepšieho ministra by nenašli. To preukazuje dôveryhodnosť celého prípadu a aj mentálny svet, v ktorom žijú Gašpar, Glück alebo Zoroslav Kollár, ktorý tiež prišiel s týmito zisteniami, či samotný Viktorín.

Podnikáte alebo plánujete podniknúť nejaké kroky?

Samozrejme. Určite podávame trestné oznámenia za krivé obvinenie, ohováranie a tiež za falšovanie verejnej listiny. A nech už polícia zistí, kto bol za to zodpovedný.

Nedovolím nikomu, aby ma obviňoval z úplatku a korupcie rozsiahleho rozmeru. 3,5 milióna eur, o ktorých sa hovorí v tej nahrávke, mala byť len prvá splátka, podľa nich som vzal sedem miliónov eur. Je to absurdné a budem sa brániť. Na Slovensku žije stále množstvo poctivých ľudí. Zistilo sa, kto stojí za nahrávkami, takže aj v bezpečnostných zložkách sú stále nepokrivení ľudia.

Čakali ste, že to skončí inak? Že vám raz ráno niekto zaklope na dvere a odvedie vás preč?

