Tisíce seniorov dostanú viac peňazí: Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky ďalšej skupine, dostanú aj doplatok

Len nedávno si seniori prilepšili vďaka valorizácii a ďalšie peniaze tiež dostanú vďaka prepočtu penzií, ktorý súvisí s odstránením diskriminácie tých, ktorí počas života nepracovali z dôvodu, že vychovávali deti. Ešte predtým si však prilepší veľká skupina predčasných seniorov.
Tisíce slovenských penzistov sa môžu tešiť na vyššie sumy na svojich účtoch. Sociálna poisťovňa spustila štvrtú etapu prepočtu predčasných starobných dôchodkov, ktorá sa v tomto kole dotkne viac ako 12-tisíc poberateľov, informuje portál tvnoviny.
Prilepší si ďalšia skupina seniorov
Sociálna poisťovňa doteraz úspešne prepočítala a zvýšila dôchodky už viac ako 121-tisíc ľuďom. Stále však zostáva približne 4 900 individuálnych prípadov, ktoré si vyžadujú podrobnejšie preverenie. Hoci má inštitúcia zo zákona čas na dokončenie všetkých prepočtov až do konca decembra, aktuálny plán počíta s finálnym uzavretím procesov už v septembri 2026.
Súčasné zvyšovanie dôchodkov sa vzťahuje na špecifickú skupinu poistencov, ktorí:
- odišli do predčasného dôchodku pred rokom 2023,
- v čase odchodu už získali najmenej 40 odpracovaných rokov.
Hlavným dôvodom je legislatívna úprava, ktorá zmiernila penalizáciu za skorší odchod do penzie. Zatiaľ čo v minulosti sa dôchodok krátil o 0,5 percenta za každých 30 dní chýbajúcich do riadneho dôchodkového veku, po novom sa toto percento znížilo na 0,3 percenta.
Ak patríte do spomínanej skupiny a rozhodnutie vám ešte neprišlo, nie je dôvod na paniku. Poisťovňa postupuje v etapách a informáciu o novej sume dostanete písomne priamo do schránky. Čo sa týka samotných penzií, doplatok za obdobie od 1. januára 2023 Sociálna poisťovňa začala posielať od 27. februára 2026. Dôchodky v novej výške začnú títo seniori poberať v marci alebo v apríli. Nie je potrebné o nič žiadať, nová suma bude vyplatená automaticky.
