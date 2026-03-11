Tisíce seniorov dostanú viac peňazí: Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky ďalšej skupine, dostanú aj doplatok

Foto: TASR/Radovan Stoklasa / Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Prilepšia si tisíce predčasných dôchodcov.

Len nedávno si seniori prilepšili vďaka valorizácii a ďalšie peniaze tiež dostanú vďaka prepočtu penzií, ktorý súvisí s odstránením diskriminácie tých, ktorí počas života nepracovali z dôvodu, že vychovávali deti. Ešte predtým si však prilepší veľká skupina predčasných seniorov.

Tisíce slovenských penzistov sa môžu tešiť na vyššie sumy na svojich účtoch. Sociálna poisťovňa spustila štvrtú etapu prepočtu predčasných starobných dôchodkov, ktorá sa v tomto kole dotkne viac ako 12-tisíc poberateľov, informuje portál tvnoviny.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Nespravodlivosť v penziách: Prečo má kolega vyšší dôchodok ako vy? Rozhoduje jediný detail vo vzorci
2.
Daňové priznanie a hrozba pre dôchodok: Sociálna poisťovňa varuje jednu skupinu ľudí, chyba ich môže vyjsť draho
3.
Vyššie dôchodky už od marca: Sociálna poisťovňa zvyšuje tisíce penzií, netreba o nič žiadať
Zobraziť všetky články (211)

Prilepší si ďalšia skupina seniorov

Sociálna poisťovňa doteraz úspešne prepočítala a zvýšila dôchodky už viac ako 121-tisíc ľuďom. Stále však zostáva približne 4 900 individuálnych prípadov, ktoré si vyžadujú podrobnejšie preverenie. Hoci má inštitúcia zo zákona čas na dokončenie všetkých prepočtov až do konca decembra, aktuálny plán počíta s finálnym uzavretím procesov už v septembri 2026.

Súčasné zvyšovanie dôchodkov sa vzťahuje na špecifickú skupinu poistencov, ktorí:

  • odišli do predčasného dôchodku pred rokom 2023,
  • v čase odchodu už získali najmenej 40 odpracovaných rokov.

Hlavným dôvodom je legislatívna úprava, ktorá zmiernila penalizáciu za skorší odchod do penzie. Zatiaľ čo v minulosti sa dôchodok krátil o 0,5 percenta za každých 30 dní chýbajúcich do riadneho dôchodkového veku, po novom sa toto percento znížilo na 0,3 percenta.

Ilustračná foto: Pexels

Ak patríte do spomínanej skupiny a rozhodnutie vám ešte neprišlo, nie je dôvod na paniku. Poisťovňa postupuje v etapách a informáciu o novej sume dostanete písomne priamo do schránky. Čo sa týka samotných penzií, doplatok za obdobie od 1. januára 2023 Sociálna poisťovňa začala posielať od 27. februára 2026. Dôchodky v novej výške začnú títo seniori poberať v marci alebo v apríli. Nie je potrebné o nič žiadať, nová suma bude vyplatená automaticky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Neutekajte a chráňte si hlavu: Keď sa začne triasť zem, rozhodujú sekundy. Toto by ste…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac