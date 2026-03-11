Neutekajte a chráňte si hlavu: Keď sa začne triasť zem, rozhodujú sekundy. Toto by ste mali urobiť okamžite

Čo robiť, keď začne zemetrasenie?

Ľudia by mali mať vopred nacvičené, kde sú v dome, práci alebo škole najbezpečnejšie miesta. Na sociálnej sieti to uviedol Slovenský Červený kríž (SČK) v súvislosti s tipmi, ako sa počas zemetrasenia postarať o svoju bezpečnosť.

Ak sú ľudia počas zemetrasenia vo vnútri budovy, mali by si kľaknúť, chrániť si hlavu a krk a pridŕžať sa pevného predmetu. „Ak je nablízku pevný stôl, schovajte sa podeň, pridržte sa jeho nohy,“ priblížil SČK. Odporúča tiež zostať v posteli a chrániť si hlavu vankúšom. Netreba utekať.

Vyhýbajte sa oknám a nestabilným predmetom

Ľudia by sa mali počas zemetrasenia držať ďalej od okien, skla, vonkajších stien a ťažkých či nestabilných predmetov. Neodporúča stáť pod ťažkými predmetmi, policami, obrazmi alebo pri nábytku, ktorý môže spadnúť. „Ak ste vonku, presuňte sa na otvorené miesto ďaleko od budov, stromov, lámp, elektrických vedení, mostov a podchodov,“ radí Červený kríž.

V prípade, že sa ľudia nachádzajú v aute, mali by podľa SČK zastaviť na bezpečnom mieste mimo mostov, tunelov, stĺpov a elektrických vedení a zostať v aute, kým trasenie neprestane. Taktiež sa počas otrasov nemá používať výťah a nevracať sa do poškodených budov. Netreba ani podceňovať dotrasy, tvrdí SČK.

