Tieto dátumy v júni si poznačte do kalendára. Podľa astrológie ide o dôležité dni, kedy vás čakajú životné zmeny

Za dverami je jún a s ním sa hlásia o slovo Jupiter, planéta zmeny a dynamiky, Merkúr v Rakovi, vyvolávajúci drámu a Venuša, ktorá sa predvádza v Baranovi a Býkovi. Výsledkom bude mesiac plný odhalení, zmien, no núdzu nebudú mať ani romantické ilúzie. Karty sa obrátia a to, čo bolo doteraz, môže prejsť veľkou zmenou. Aj preto sa oplatí vedieť o najväčších udalostiach mesiaca, ktoré spadajú pod určité júnové dátumy.

Začínajúce leto je zároveň počiatkom veľkých zmien vo vašom živote. Stačí sa len otvoriť celému vesmíru, ktorý si pre vás pripravil príjemné prekvapenia. Aj keď prídu aj nečakané situácie, ktoré budú spočiatku náročné, berte to z iného uhla pohľadu. Aspoň vás posilnia a vy budete odolnejší. Portál SASS upozorňuje na júnové dátumy, ktoré nielenže preveria vašu psychiku, ale prinesú do života veľa nových vecí, ktoré vás vzpružia a dodajú vám novú silu, energiu a elán do života.

4. júna: Čas na romantiku a prosperitu

Nový mesiac sa začne s kozmickým povzbudením sebavedomia. Venuša vo svojej ére horúceho dievčaťa v Baranovi je v sextile s expanzívnym Jupiterom v Blížencoch. Inak povedané, je to ideálny čas na lásku a príjemný flirt. Koketujte, bavte sa a zariskujte trošku. To isté sa týka aj financií, nebojte sa odprezentovať svoj nápad, informujte odvážne o kreatívnom nápade, ktorý nosíte v hlave. Šťastie vám bude naklonené, a tým aj celý vesmír.

5. júna: Obráťte pozornosť na seba