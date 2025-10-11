Tieto bežné potraviny nikdy nedávajte do mrazničky: Mrazením sa zmení ich chuť a tvar. Dokážu urobiť poriadny neporiadok

Ilustračné foto: Profimedia

Mraznička je skvelý pomocník v boji proti plytvaniu jedlom. Či už ide o nedojedený obed, ovocie alebo zeleninu, stačí niekoľko sekúnd a jedlo môže „prežiť“ ďalších pár mesiacov. No podľa odborníkov nie všetko patrí do mrazničky. Niektoré potraviny mrazenie jednoducho nezvládnu, výsledkom môže byť rozmočená hmota, ktorá vám mrazničku poriadne zašpiní.

Preto Mail Online upozornil na 5 potravín, ktoré by ste rozhodne nemali skladovať v mrazničke.

Toto do mrazničky nepatrí

Podľa odborníkov do mrazničky rozhodne nepatria vyprážané alebo mastné jedlá, ktoré si pripravíte doma, ako napríklad rezne, pretože po zamrazení sa rozpadne chrumkavá kôra a ostane vám len olejom nasiaknutý kus jedla.

Do mrazničky nepatria ani natvrdo uvarené vajcia, pretože bielok po rozmrazení získa nepríjemnú gumovú textúru a stratí svoju chuť. Žĺtky sa však zamraziť dajú, ale len ak ich jemne osolíte alebo osladíte, aby si zachovali konzistenciu.

Určite nemrazte ani jogurty či smotanu, pretože z krémovej lahôdky sa môže stať zrnité sklamanie. Na varenie to môže byť v poriadku, ale na priamu konzumáciu určite nie.

Ilustračné foto: Profimedia

Väčšina ľudí úplne bežne mrazí zeleninu. Ale zelenina, ktorá má vysoký obsah vody, ako napríklad uhorka, cuketa alebo šalát sa po rozmrazení zmení na vodnatú hmotu. Ak ju však plánujete použiť do polievky či smoothie, tak ju môžete aj zamraziť, no na priame konzumovanie je vhodnejšia čerstvá zelenina.

Problematické sú aj syry

Tvrdé syry ako eidam či čedar zvládnu mrazenie bez problémov, ale mäkké a krémové syry ako brie či feta po rozmrazení strácajú chuť a textúru.

Mraznička je síce výborný pomocník, ale rozhodne nie je zázračná. Preto skôr ako do nej niečo vložíte, sa zamyslite, či jedlu viac neublížite, ako pomôžete.

