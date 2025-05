Tichá narážka na rozchod s Jovinečkom alebo provokácia fanúšikov? Bianka Rumanová zverejnila veľavravné video

Nie je to tak dávno, čo bol rozchod Bianky a Jovinečka témou číslo jeden. Videá z ich príbehov sa šírili medzi sklamanými fanúšikmi, no tiež sa rýchlo stali predmetom paródií. Mnohí riešili to, že obaja plakali pred kamerou, to, že Bianka stále nosí prsteň, alebo napríklad aj spoločnú dovolenku v čase, keď už boli rozídení.

Bianka Rumanová a Filip „Jovinečko“ Jovanovič oznámili rozchod prostredníctvom príspevku na Instagrame, o čom sme vás informovali aj v článku. Dôvodom malo byť, že sa obaja v súčasnosti sústredia na prácu a najmä Filip nemal pre svoje pracovné nasadenie priestor venovať Bianke toľko pozornosti, koľko si podľa neho zaslúži. To boli jeho prvé slová a najnovšie sa k rozchodu vyjadril aj v podcaste SNAMI od Oskiho Baramiho.

Páru mnohí vyčítali, že poňali svoj rozchod až príliš verejne a medializovali ho. To podľa Filipových slov nebolo prvotným plánom. „Ja som to reálne nechcel ani dávať von. Maximálne storku s informáciou, ale nejakým spôsobom… Nakoniec sa stalo, čo sa stalo,“ priznal Jovinečko v tomto podcaste.

Fanúšikovia rýchlo začali obviňovať jeho ex

Toto video si rýchlo získalo ohlasy a ľudí zaujala najmä téma rozchodu. V komentároch sa pritom vo veľkom vyjadrovali k Bianke a ich slová boli skôr kritické, než neutrálne. „Jasné, že len Bianka na tom ryžovala. Odpisovala hore dole ľuďom, lebo ju s*alo, že si z nej robia dobrý deň. Klobúk dole Jovinečkovi, že to zobral na seba ako chlap, aj keď z toho mohol neskutočne hrotiť čísla. Samozrejme z toho hrotil iba jeden,“ znel napríklad jeden z nich.

„Jovi má môj obdiv, že sa zdržiava komentárov na svojom profile, lebo jeho ex sa stále oháňa tým, ako preňho bola práca dôležitejšia a že jej nevedel dať to, čo potrebovala a všetko sa snaží zhodiť na jeho plecia… Možno keby začal rozprávať on, boli by všetci prekvapení,“ stálo zas v ďalšom.

Bianka vracia úder