Tibor Gašpar predčasne ukončil rokovanie v parlamente: Rozladilo ho, že Hlina opakoval slovo „žrať“

Foto: TASR - Pavol Zachar

Lucia Mužlová
TASR
Alojz Hlina sa rozohnil v parlamente.

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie debatou k návrhu vlády zriadiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) ukončil rokovanie skôr, o 15.00 h, počas vystúpenia opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS).

Ešte predtým ho Gašpar upozornil, aby sa vyjadroval slušne v rámci rokovacieho poriadku. Keďže podľa Gašpara v nevhodnom vystúpení Hlina pokračoval a nehovoril k predmetu prerokúvanej veci, podpredseda NR SR prerušil schôdzu. Pôvodne mal parlament rokovať do 16.00 h.

Hlina hovoril o žraní

Hlina v rozprave hovoril slová o „žraní“, čo prekážalo Gašparovi. Obhajoval sa, že je to normálny výraz a nie je to vulgarizmus.

Ako objasňuje Denník N, Hlina narážal na dekana právnickej fakulty UK Burdu, ktorý mal chodiť „žrať“ hamburgery do McDonaldu spolu so „smerákom“ Martvoňom, kde sa mali vysmievať Zuzane Melicherčíkovej, ktorú vyhodili z univerzity a následne v prevádzke pracovala. Melicherčíková upozornila na praktiky na fakulte, za čo dostala výpoveď. Získala za to aj Bielu vranu a neskôr opisovala, ako chodí Burda s kolegami provokatívne do prevádzky, kde pracuje, a necháva sa ňou obsluhovať.

Návrh zákona, ktorým sa mení Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad, je v druhom čítaní. Parlament ho preberá v skrátenom legislatívnom konaní. Do rozpravy ešte ostalo prihlásených písomne približne 20 poslancov. Tomuto návrhu sa venovali poslanci celé piatkové rokovanie.

Poslanci budú v 43. schôdzi pokračovať netradične už od pondelka (8. 12.), hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Zídu sa od 9.00 h. V pondelok budú rokovať do 20.00 h s hodinovou obedňajšou prestávkou. Nebudú však hlasovať.

