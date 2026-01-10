Termoprikrývka či spací vak: Pozrite sa, čo by vo vašom aute nemalo chýbať počas zimných mesiacov

Vodičom by počas zimy nemali v aute chýbať štartovacie káble, lopata, škrabka a metlička či teplé náhradné oblečenie. Cestovať by mali s plnou nádržou a so zásobou nemrznúcej zmesi. Odporúča to Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti.
Vodiči by mali mať pre každý prípad zbalenú aj termoprikrývku alebo spací vak, vodu a teplý nápoj v termoske, trvanlivé jedlo či ohrievače rúk a nôh. Chýbať by nemali ani powerbanka, mapa a lekárnička s potrebnými liekmi podľa zdravotného stavu. „Ak ste uviazli, motor púšťajte len občas a sledujte, či výfuk nie je zasypaný snehom,“ dodal SČK.
