Telo matky mumifikoval: Muž sa za ňu následne prezliekal a poberal jej dôchodok. Takto sa na to celé prišlo

Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
Muž momentálne čelí obvineniam z ukrývania mŕtvoly a podvodu voči štátu.

V severotalianskom meste pri Mantove odhalili nezvyčajný prípad, keď úradníčku pri vybavovaní dokladov zarazil vzhľad staršej ženy, ktorá si prišla obnoviť občiansky preukaz. Nezodpovedali detaily, najmä nezvyčajne tmavé ochlpenie na krku a tvári. Podnet nakoniec viedol k zadržaniu 57-ročného muža.

Polícia potvrdila, že ide o syna Grazielly Dall’Oglio, ktorá zomrela v roku 2022 vo veku 82 rokov v obci Borgo Virgilio. Muž, bývalý zdravotník bez práce, neoznámil jej úmrtie úradom, píše CNN. Rozhodol sa, že na smrti svojej matky zarobí a bude naďalej poberať jej dôchodok. Keď jej preukaz exspiroval, namiesto priznania smrti sa rozhodol predstierať, že je stále nažive. Obliekol si jej šaty, nasadil parochňu, maskoval sa líčidlami a osobne prišiel žiadať o nový doklad.

Telo matky našli v práčovni

Úradníčka však spozornela a informovala políciu. Keď si ho predvolali späť, kamery na parkovisku zachytili, ako prichádza prezlečený za matku, hoci tá nikdy nemala vodičský preukaz. Policajti ho zadržali priamo na mieste. Následná prehliadka domu odhalila mumifikované telo jeho matky uložené v skrini v práčovni, kde bolo zabalené v spacích vakoch. Podľa vyšetrovania sa syn snažil telu brániť v rozklade odsávaním tekutín injekciou.

Zvrátený muž momentálne čelí obvineniam z ukrývania mŕtvoly, podvodu voči štátu, vydávania sa za inú osobu a z falšovania dokladov. Zostáva vo väzbe, kým sa čaká na výsledky nariadenej pitvy, ktorá má objasniť príčinu smrti. Podobné podvody s dôchodkami, aj keď zrejme nie až takéto extrémne, sú v Taliansku pomerne časté, keďže údaje medzi úradmi nebývajú vždy riadne prepojené a neohlásené úmrtia môžu roky prechádzať bez povšimnutia.

