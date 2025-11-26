Posun v prípade megakrádeže v Louvri: Polícia zverejnila nové informácie, zadržali ďalších páchateľov. Toto ich prezradilo

Francúzske úrady v utorok zadržali ďalších štyroch ľudí podozrivých v súvislosti s októbrovou krádežou klenotov z parížskeho Louvru. Informovala o tom parížska prokuratúra.
„Ide o dvoch mužov vo veku 38 a 39 rokov a dve ženy vo veku 31 a 40 rokov, všetci pochádzajú z oblasti Paríža,“ uviedla najvyššia parížska prokurátorka. Už skôr boli obvinení štyria ďalší podozriví.
Krádež sa odohrala 19. októbra, keď štvorčlenná skupina v priebehu siedmich minút ukradla šperky v hodnote približne 88 miliónov eur a z miesta činu ušla na skútroch. Medzi už skôr obvinenými sú traja muži a jedna žena.
Odhalila ich DNA
Ako informovala prokuratúra, DNA jedného páru – muža a ženy, ktorí spolu vychovávajú deti – sa našla v zdvíhacom zariadení použitom pri lúpeži. Muž má za sebou 11 predchádzajúcich odsúdení, väčšinou za krádeže. Ďalší dvaja muži zadržaní skôr boli polícii tiež známi pre podobnú trestnú činnosť.
Zlodeji pri úteku stratili diamantmi a smaragdmi zdobenú korunu cisárovnej Eugénie, manželky Napoleona III., no odniesli si osem ďalších šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý daroval Napoleon I. svojej druhej manželke cisárovnej Márii Lujze.Lup zatiaľ stále nenašli.
