Televízia Doma by mala predstaviť ďalšiu novinku. Popri Zradenej si diváci užijú novú telenovelu aj v skoršom čase

Hoci Materinskú lásku neuvidia celú a dej skončí prvou sériou, diváci TV Doma sa môžu tešiť na nové projekty, ktoré doteraz mohli sledovať len na streamovacích platformách. Televízia sa navyše rozhodla posilniť vysielanie aj v čase, keď bežne telenovely neuvádza, a tak tí, ktorí nesledujú Rodinné prípady, budú môcť sledovať zahraničný seriál.
Už dnes sa končí vysielanie Materinskej lásky a na obrazovky sa dostáva telenovela Zradená. Príbeh tohto seriálu pritom diváci dobre poznajú, keďže ide o adaptáciu britského originálu Doktorka Fosterová (Doctor Foster), ktorú už videli aj v slovenskom prevedení s názvom Zrada. Tento príbeh o manželskej nevere však nebude jedinou novinkou pre milovníkov telenoviel.
Príbeh, ktorý len nedávno skončil
Hoci televízia nemá problém predstaviť na obrazovkách aj staršie telenovely ako Skrytá vášeň či Divoký anjel, tentoraz podľa portálu Mediaboom siahla po novinke, ktorú diváci ešte nevideli. Turecká telenovela Neskrotné srdce (Yabani) by mala podľa informácií portálu odštartovať v pondelok 22. septembra v netypickom čase – od 16.00 do 18.00 h. Diváci si ju tak stihnú pozrieť tesne predtým, než im na Markíze začne dobový seriál Sľub.
Seriál Neskrotné srdce mal v Turecku premiéru v roku 2023 a posledná epizóda bola odvysielaná v januári tohto roka. Hlavnou postavou je Ali (Halit Özgür Sarı), ktorý bol ako štvorročný unesený a namiesto toho, aby vyrastal so svojou bohatou, ale milujúcou rodinou, skončil nakoniec na ulici.
O 15 rokov neskôr je už známy ako Yaman. V seriáli sa dej začína stretnutím Yamana s Atesom a jeho priateľkou Ruyou, ktorí o polnoci vychádzajú z nočného klubu. „Po pätnástich rokoch sa vracia späť ako Yaman – mladý muž rozpoltený medzi dvoma svetmi. Podarí sa mu začleniť do pôvodnej rodiny a obstáť v neznámom prostredí, ktoré bolo kedysi jeho domovom?“ uvádza v popise seriálu Voyo.
