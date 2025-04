Telegram má problém: Dostal pokutu od ruských súdov. Dôvodom boli príspevky, ktoré žiadali zvrhnúť režim

Moskovský súd uložil platforme Telegram pokutu vo výške sedem miliónov rubľov (74.106 eur) za to, že odmietla odstrániť obsah vyzývajúci na teroristické útoky na železniciach či účasť na protivládnych protestoch cielených na zvrhnutie ruskej vlády, ako aj na teroristické útoky na železnice s cieľom pomôcť tak ukrajinským silám. TASR o tom píše na základe správ agentúr Reuters a TASS.

„Spoločnosť Telegram Messenger Inc. neodstránila informácie alebo kanály obsahujúce výzvy na extrémistickú činnosť,“ napísala TASS citujúc zo súdnych spisov.

Durov mal problém už v minulosti

Ruská štátna tlačová agentúra ďalej uviedla, že niektoré zo zmienených telegramových účtov vyzývali na účasť na protivládnych protestoch cielených na zvrhnutie ruskej vlády, ako aj na teroristické útoky na železnice s cieľom pomôcť tak ukrajinským silám.

Telegram sa k verdiktu bezprostredne nevyjadril. Táto platforma so sídlom v Dubaji, ktorú založil Pavel Durov narodený v Rusku, má takmer miliardu používateľov a je široko rozšírená v Rusku, na Ukrajine i v ďalších bývalých sovietskych republikách.

Samotného Durova zadržali v auguste 2024 vo Francúzsku, kde ho následne obvinili a vyšetrovali v súvislosti so zverejňovaním extrémistického a nezákonného obsahu na Telegrame. Po štyroch dňoch ho však podmienečne prepustili na kauciu za päť miliónov eur, no mal zakázané opustiť Francúzsko a musel sa dvakrát týždenne hlásiť na policajnej stanici. Vyšetrujúci sudca však v marci akceptoval Durovovu žiadosť o úpravu podmienok jeho dohľadu a povolil mu dočasne opustiť Francúzsko, na čo ten odišiel do Dubaja.