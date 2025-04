Trumpovi clá nestačia, Európe chce predávať aj energiu. Na Irán tlačí, aby dospeli k nukleárnej dohode

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že predaj energie Európskej únii (EÚ) bude hlavným cieľom jeho administratívy, ktorá sa snaží odstrániť obchodný deficit Spojených štátov s krajinami EÚ. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.

„Európska únia k nám bola veľmi zlá,“ uviedol Trump po boku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua novinárom v Bielom dome. Podľa amerického prezidenta totiž štáty európskej dvadsaťsedmičky nenakupujú dostatok amerického tovaru.

„Máme viac energie ako ktorákoľvek krajina na svete. Budú musieť od nás kupovať energiu, pretože ju potrebujú. Môžu si ju od nás kúpiť, za jeden týždeň môžeme zraziť (z obchodného deficitu – pozn. TASR) 350 miliárd dolárov,“ dodal Trump.

Americký prezident minulý týždeň predstavil rozsiahly balík recipročných ciel pre obchodných partnerov Spojených štátov. Na dovoz tovaru z EÚ uvalil 20-percentné clo, z Číny 34-percentné. Americký prezident chce týmto krokom podporiť výrobu v Spojených štátoch.

Rusko bombarduje ako šialené

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyjadril svoj nesúhlas s ruským bombardovaním Ukrajiny a to najmä v čase, keď sa jeho administratíva zúčastňuje na rokovaniach o ukončení tamojších bojov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Nemám radosť z toho, čo sa deje na Ukrajine. Rusko práve teraz bombarduje ako šialené,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome napriek vyhláseniu, že strany už boli „celkom blízko“ k dohode o prímerí. Trump pokračujúce útoky tiež nazval „nedobrou situáciou“.

„Stretávame sa s Ruskom, stretávame sa s Ukrajinou a dostávame sa celkom blízko, ale nemám radosť zo všetkého toho bombardovania, ktoré sa udialo za minulý týždeň. Je to strašná vec,“ uviedol americký prezident.

Trump v marci vyhlásil, že je „vytočený“ ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Boli by sme radi, keby by prestali. Nepáči sa nám to bombardovanie,“ povedal v nedeľu Trump novinárom.

Trumpove vyhlásenia prišli len niekoľko hodín po tom, ako Kremeľ vyhlásil, že podporuje myšlienku dohody o prímerí na Ukrajine, no má celý rad otázok o tom, ako by takáto dohoda fungovala. Rusko tiež odmietlo domnienky Spojených štátov a Európy, že by hralo o čas.

Nukleárna dohoda s Iránom?

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že USA vedú priame rokovania s Iránom o jeho nukleárnom programe. Znovu pritom zdôraznil, že Teherán nemôže získať jadrové zbrane. Priame rokovania s USA iránski predstavitelia v minulosti opakovane odmietli. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.

„Vedieme priame rozhovory s Iránom, ktoré sa už začali. Budú pokračovať v sobotu. Máme veľmi dôležité stretnutie a uvidíme, čo sa môže stať. Myslím si, že všetci sa zhodnú na tom, že uzavrieť dohodu by bolo lepšie,“ povedal Trump novinárom po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Ozrejmil, že sobotňajšie rokovania budú „takmer na najvyššej úrovni“.

Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami uzavretej v roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA prestal dodržiavať podmienky dohody a výrazne napredoval v jadrovom vývoji, pripomenul Reuters.

Minulý mesiac poslal americký prezident do Teheránu list. V ňom Irán vyzval, aby rozhodol, či sa začnú nové rokovania, alebo bude krajina znášať prísnejšie sankcie v rámci Trumpovej „politiky maximálneho tlaku“.

Obe krajiny spolu prerušili diplomatické styky počas islamskej revolúcie v Iráne v roku 1979. Ich komunikáciu odvtedy sprostredkováva švajčiarske veľvyslanectvo v Teheráne. Nepriame rozhovory sprostredkoval aj Omán v rámci tzv. maskatského procesu.