Táto skupina používateľov bude na Instagrame a Facebooku výrazne obmedzená: Spoločnosť Meta sprísňuje pravidlá

Na sociálnych sieťach síce existujú vekové limity na vytvorenie konta, no takmer nikto ich nerešpektuje a malé deti sú tak často vystavené rôznym rizikám. Síce neskoro, no aspoň nie nikdy, si to uvedomila aj spoločnosť Meta a na svojich platformách zavádza pravidlá na ochranu neplnoletých používateľov.

Konkrétne ide o Facebook, Instagram a chatovaciu aplikáciu Messenger. Tínedžerov pod 16 rokov najnovšie čakajú výrazné obmedzenia, ktoré sa im určite nebudú páčiť. Bez súhlasu rodičov ich napríklad čaká obmedzená možnosť živého vysielania a v správach sa im budú rozmazávať obrázky obsahujúce nahotu, píše The Guardian.

Časový limit

Rodičia budú môcť taktiež nastaviť denný časový limit pre svoje deti na sociálnych sieťach a ak ho prekročia, aplikácia sa im jednoducho vypne. Dostupným sa pre rodičov stane aj sledovanie účtov, s ktorými si ich dieťa vymieňa správy.

Podľa najnovších informácií má totiž Instagram až 54 miliónov používateľov pod 18 rokov, pričom až 90 percent detí vo veku od 13 do 15 rokov nemá nastavené žiadne obmedzenia. Novinky zavedú v USA, Spojenom kráľovstve či v Austrálii, no u nás zatiaľ nie sú na pláne a nie je jasné, kedy sa to zmení.