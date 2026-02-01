Taraba chváli politiku na všetky svetové strany. Podľa Kolíkovej sme stratili dôveru kľúčových partnerov

V diskusnej relácii sa okrem toho preberala téma nového jadrového reaktora a odchod poradcu premiéra Miroslava Lajčáka.

Opodstatnenosť zahraničnej politiky na všetky svetové strany potvrdzuje fakt, že SR má čulé kontakty so všetkými najmocnejšími krajinami sveta. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Podpredsedníčka opozičnej SaS Mária Kolíková si naopak myslí, že politika na všetky svetové strany je „blud“, ktorého dôsledkom je strata dôveryhodnosti a kreditu Slovenska u partnerov v Európskej únii (EÚ).

Taraba je presvedčený, že kontakty a spolupráce, ktoré sa súčasnej vládnej garnitúre v oblasti zahraničnej politiky podarilo nadviazať, zároveň znamenajú fiasko pre opozíciu.

Podľa Kolíkovej sme stratili dôveru najdôležitejších európskych partnerov

„Vyhlasovali, že SR bude v izolácii, teraz to vyzerá, že jediní, čo sú v izolácii, sú oni,“ podotkol Taraba. Stretnutia s americkým, čínskym či francúzskym prezidentom podľa neho potvrdzujú, že SR má „dvere otvorené“ všade. Osobitne vyzdvihol strategické partnerstvo s Čínou. „Teraz sa tam každý chce narýchlo dostať vrátane západných vlád,“ zdôraznil.

Opozičná poslankyňa parlamentu si ale myslí, že neschopnosť zaujať jasný postoj v oblasti zahraničnej politiky, založený na jednote EÚ, doviedla Slovensko k strate dôvery najdôležitejších európskych partnerov.

„Táto vláda už nemá šancu, aby tú dôveru znovu získala,“ upozornila Kolíková.

Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) vyčíta, že zbiera fotky zo stretnutí so svetovými lídrami. „Nevie ale povedať, s čím ide na zásadné zahraničné stretnutie. Napríklad o ceste za francúzskym prezidentom (Emmanuelom Macronom, pozn. TASR) sme sa vlastne nedozvedeli nič,“ vyhlásila.

„Vy si myslíte, že Macron sa stretne so slovenským premiérom na dve hodiny len preto, aby si s ním urobil fotku? Myslíte si, že americký prezident Donald Trump zo všetkým štátnikov na svete chce urobiť PR práve Robertovi Ficovi?“ opýtal sa Taraba.

Šéf envirorezortu tiež obhajoval kritiku Green Deal-u, zároveň zdôraznil, že ministerstvo životného prostredia nemá brániť rozvoju priemyslu. „Ministerstvo životného prostredia tu nemá byť prekážkou základného rozvoja štátu,“ upozornil. Potvrdil, že aj Slovensko chce byť súčasťou skupiny krajín v EÚ, ktorú chce Česká republika založiť na podporu konkurencieschopnosti Únie.

Podľa Kolíkovej sa súčasnej vláde podarilo v oblasti konkurencieschopnosti iba prepadnúť a vyháňať podnikateľov zo Slovenska. „Firmy odchádzajú – či už preto, že vrástla korupcia, alebo pre nárast daňového a odvodového zaťaženia,“ vyhlásila.

Jadrový reaktor za 15 miliárd eur

Kritizovala aj kontúry plánu vybudovať nový jadrový reaktor v Jaslovských Bohuniciach. Samotný zámer rešpektuje, negatívne sa však stavia k vyčísleniu investície na 15 miliárd eur, pričom poukazuje na to, že podobné projekty stoja menej. Rovnako sa obáva, že memorandum s USA už preddefinuje investora.

„Tam je priamo povedané, že vláda bude robiť kroky k tomu, aby to dostali USA, to je problém. Na jednej strane hovoríme, že to urobíme s Američanmi, na druhej strane, že podobných memoránd bude viac,“ upozornila.

Taraba poznamenal, že Američania majú s podobnými investičnými projektmi najväčšie skúsenosti, rovnako majú vybudovanú najväčšiu dodávateľskú sieť.

Lajčák mal podľa ministra odísť už skôr

Obaja politici sa tiež vyjadrili k rezignácii poradcu premiéra Miroslava Lajčáka. Taraba mieni, že bývalý šéf slovenskej diplomacie mal tento krok urobiť už skôr, vyčíta mu, že kauzou, v ktorej figuruje jeho meno, zapríčinil negatívne body pre predsedu vlády.

Či predseda SNS Andrej Danko po Lajčákovej rezignácii bude opäť chodiť na úrad vlády, je podľa Tarabu predovšetkým otázka pre lídra národniarov.

„Myslím si ale, že áno,“ poznamenal. Zástupkyňa liberálov víta Lajčákov odchod. „Je smutné, že exminister zahraničných vecí nebol už predtým schopný vyvodiť osobnú zodpovednosť,“ uviedla. Podľa nej aj premiér konečne pochopil, že zľahčovanie komunikácie so sexuálnym predátorom nie je namieste.

