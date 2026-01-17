USA a Slovensko podpísali jadrovú dohodu: Nový blok má vyrásť v Bohuniciach, Fico sa presúva za Trumpom

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Slovensko plánuje do roku 2041 postaviť nový jadrový zdroj.

Slovensko bude patriť medzi výnimočné krajiny, pretože v oblasti civilného jadrového programu bude mať skúsenosti tak s ruskými, ako aj s americkými technológiami, vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico v piatok po slávnostnom podpise dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky vo Washingtone, TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Dohoda podľa neho otvára dvere na rokovania o dodávkach americkej jadrovej technológie na Slovensko s cieľom postaviť a dať do prevádzky v rokoch 2040 – 2041 úplne nový jadrový zdroj o výkone 1200 MW na území súčasnej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň poďakoval ministerke hospodárstva Denise Sakovej za prípravu návrhu dohody.

Elektromobilita aj umelá inteligencia

Nový jadrový zdroj potrebujeme. Niektorým našim reaktorom postupne končí životnosť, okrem toho musíme reagovať na zvýšené energetické potreby, na elektromobilitu, záujem stavať dátové centrá a vytvárať podmienky pre umelú inteligenciu. Slovensko musí mať aj ambíciu byť vývozcom elektrickej energie. Toto všetko je dôvod, pre ktorý chceme mať nový jadrový blok v stopercentnom vlastníctve štátu. Hoci máme dnes na Slovensku šesť funkčných reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach, vlastníme iba 34 percent z tohto jadrového bohatstva,“ skonštatoval Fico.

Foto: TASR (Lukáš Grinaj)

Slovensko podľa premiéra nebude nikdy ekonomickou alebo vojenskou veľmocou vzhľadom na veľkosť svojej ekonomiky, môže byť však významným medzinárodným hráčom.

Kto bude mať v blízkej budúcnosti zdroje zabezpečujúce sebestačnosť krajiny v elektrickej energii a súčasne schopnosť vyvážať elektrinu, bude bezpečnou krajinou,“ povedal.

Aby som zabezpečil energetickú bezpečnosť Slovenska, zavelil som v roku 2008 dostavbu dvoch blokov v Mochovciach. A to napriek tomu, aký odpor proti jadru bol vtedy v orgánoch EÚ. Naše rozhodnutie v roku 2008 bolo nadčasové a správne. Také isté je aj rozhodnutie stavať do rúk štátu úplne nový obrovský jadrový zdroj a diverzifikovať dodávateľov technológie,“ zdôraznil premiér.

Ďalšou zastávkou sídlo Donalda Trumpa

Na slávnostnej ceremónií sa za americkú stranu zúčastnil minister energetiky Christopher A. Wright, súčasťou slovenskej delegácie boli aj predseda vlády SR Robert Fico a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.

Z Washingtonu sa Fico po podpise zmluvy presunie na juh USA na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretnutie sa uskutoční v sobotu o 15.30 h miestneho času v sídle Mar-a-Lago na Floride.

