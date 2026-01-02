Taraba chce pre novú vodnú elektráreň status významnej investície. Podľa opozície potichu koná proti vôli obyvateľov

Zaradenie do režimu významnej investície odôvodňuje MŽP objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Výška plánovaných prostriedkov na prípravu vodnej elektrárne je spolu približne 60 miliónov eur.
„Porovnanie obvyklých lehôt štandardných povoľovacích procesov (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, územné konanie, stavebné konanie), verejného obstarávania a samotnej realizácie stavebných a technologických činností s harmonogramom rozvoja prenosovej sústavy ukazuje, že pri štandardnom postupe by nebolo možné projekt zrealizovať včas,“ ozrejmilo MŽP.
Aplikácia osobitného režimu pre významné investície na projekt PVE nie je podľa rezortu len administratívnym zjednodušením, ale nevyhnutným predpokladom na ochranu strategických záujmov Slovenskej republiky v oblasti energetiky.
Materiál zdôvodňuje návrh na vymedzenie strategického územia na účely realizácie vodnej elektrárne, a to v súlade so zákonom o významných investíciách.
„Vymedzenie strategického územia je odôvodnené nevyhnutnosťou realizácie investičného projektu, ktorý predstavuje kľúčovú investíciu v oblasti energetických služieb, nevyhnutnú podmienku rozvoja a efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, a zároveň významnú investíciu na ochranu životného prostredia v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd a práva Európskej únie,“ uviedol envirorezort.
Projekt podľa neho prispieva k zabezpečeniu dlhodobej energetickej bezpečnosti štátu, stabilite prenosovej sústavy a udržateľnému hospodárskemu rozvoju.
Opozícia reaguje
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) potichu predložil do pripomienkového konania návrh udeliť prečerpávacej vodnej elektrárni Málinec – Látky status významnej investície. Konkrétne sa to má týkať prípravy územia, čo zahŕňa aj vyvlastňovanie pozemkov ešte predtým, ako minister predloží dôkaz, že investícia bude návratná. Uviedla to opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS).
„Taraba opäť koná mocensky a proti vôli tých, ktorých sa to bytostne týka – obyvateľov Podpoľania. S projektom pritom už raz pohorel, keď sa pred rokom snažil získať status strategickej investície pre jeho výstavbu. Výstavba elektrárne však nespĺňala zákonné podmienky,“ povedala Stohlová.
Poukázala na to, že minister dodnes nedodal analýzy, či má táto investícia pre Slovensko a región Podpoľania zmysel. Kritizuje, že v čase konsolidácie majú stáť prípravné práce 60 miliónov eur a samotná výstavba elektrárne miliardy. Taraba podľa Stohlovej tiež nevie zaručiť, že projekt neohrozí pitnú vodu pre obyvateľov v okolí.
