Taraba chce pre novú vodnú elektráreň status významnej investície. Podľa opozície potichu koná proti vôli obyvateľov

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Jakub Baláž
TASR
Minister životného prostredia chce, aby sa z projektu prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky stala významná investícia.

Zaradenie do režimu významnej investície odôvodňuje MŽP objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Výška plánovaných prostriedkov na prípravu vodnej elektrárne je spolu približne 60 miliónov eur.

Porovnanie obvyklých lehôt štandardných povoľovacích procesov (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, územné konanie, stavebné konanie), verejného obstarávania a samotnej realizácie stavebných a technologických činností s harmonogramom rozvoja prenosovej sústavy ukazuje, že pri štandardnom postupe by nebolo možné projekt zrealizovať včas,“ ozrejmilo MŽP.

Aplikácia osobitného režimu pre významné investície na projekt PVE nie je podľa rezortu len administratívnym zjednodušením, ale nevyhnutným predpokladom na ochranu strategických záujmov Slovenskej republiky v oblasti energetiky.

Materiál zdôvodňuje návrh na vymedzenie strategického územia na účely realizácie vodnej elektrárne, a to v súlade so zákonom o významných investíciách.

Foto: TASR – Martin Baumann

Vymedzenie strategického územia je odôvodnené nevyhnutnosťou realizácie investičného projektu, ktorý predstavuje kľúčovú investíciu v oblasti energetických služieb, nevyhnutnú podmienku rozvoja a efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, a zároveň významnú investíciu na ochranu životného prostredia v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd a práva Európskej únie,“ uviedol envirorezort.

Projekt podľa neho prispieva k zabezpečeniu dlhodobej energetickej bezpečnosti štátu, stabilite prenosovej sústavy a udržateľnému hospodárskemu rozvoju.

Opozícia reaguje

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) potichu predložil do pripomienkového konania návrh udeliť prečerpávacej vodnej elektrárni Málinec – Látky status významnej investície. Konkrétne sa to má týkať prípravy územia, čo zahŕňa aj vyvlastňovanie pozemkov ešte predtým, ako minister predloží dôkaz, že investícia bude návratná. Uviedla to opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS).

Taraba opäť koná mocensky a proti vôli tých, ktorých sa to bytostne týka – obyvateľov Podpoľania. S projektom pritom už raz pohorel, keď sa pred rokom snažil získať status strategickej investície pre jeho výstavbu. Výstavba elektrárne však nespĺňala zákonné podmienky,“ povedala Stohlová.

Poukázala na to, že minister dodnes nedodal analýzy, či má táto investícia pre Slovensko a región Podpoľania zmysel. Kritizuje, že v čase konsolidácie majú stáť prípravné práce 60 miliónov eur a samotná výstavba elektrárne miliardy. Taraba podľa Stohlovej tiež nevie zaručiť, že projekt neohrozí pitnú vodu pre obyvateľov v okolí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Štát predáva zaujímavú budovu: Nikto ju však nechce, cena bola viackrát znížená. Vaša môže byť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac