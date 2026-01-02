Štát predáva zaujímavú budovu: Nikto ju však nechce, cena bola viackrát znížená. Vaša môže byť za takúto sumu

Slovenská pošta aj naďalej predáva svoju budovu na sídlisku v Detve, v ktorej v súčasnosti aj poskytuje služby. Minimálnu predajnú cenu už viackrát znížili, vážny záujem o kúpu objektu však zatiaľ neevidujú. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Dodala, že predaj nehnuteľnosti na Tajovského ulici je formou verejného ponukového konania. Ďalšie kolo konania podľa nej vyhlásia v januári tohto roka a zverejnia ho na oficiálnej webstránke Slovenskej pošty. „Aktuálna minimálna ponuková cena objektu je 812 145 eur,“ objasnila.
Poštové služby chcú zachovať aj po predaji
V ponúkanej nehnuteľnosti chce však pošta zachovať prevádzku svojej pobočky aj po jej predaji. Na tento účel budú uzavreté zmluva o zriadení vecného bremena a zmluva o nájme nebytových priestorov. „To zabezpečí, že predaj nehnuteľnosti nebude mať vplyv na poskytovanie poštových služieb,“ reagovala hovorkyňa.
Dôvodom predaja budovy je nízka efektívnosť jej využitia. Pošta využíva menej ako polovicu celkovej podlahovej plochy budovy. Doplnila, že okrem prevádzky pošty sú v budove aj priestory, ktoré prenajímajú iným nájomcom. Budovu pošty Detva-sídlisko postavili v roku 1993 a odvtedy je Slovenská pošta jej jediným vlastníkom. V súčasnosti v tejto prevádzke pracuje 18 zamestnancov.
