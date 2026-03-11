Tanec tehotnej Simy rozhádal internet: Speváčka po štarte turné rázne reaguje na útoky kritikov

Foto: Instagram (simonahegerova)

Frederika Lyžičiar
Na kritiku zo strany fanúškov má jasný názor.

BIG MAMA TOUR rozbehla vo veľkom štýle. Fanúšikovia vypredali koncerty rekordne rýchlo, no speváčka sa po prvých vystúpeniach musela vyjadriť aj ku kritike, ktorá sa objavila na internete.

Speváčka Simona Hegerová sa vyjadrila po štarte jej BIG MAMA TOUR na svojom Instagrame, kde v príspevku zhrnula svoje pocity a dojmy z prvých koncertov a odkázala aj kritikom. Turné odštartovalo vypredanými koncertmi a podľa jej slov prekonalo aj vlastné rekordy návštevnosti.

Začiatkom decembra fanúšikom prezradila radostnú novinku, že sa v roku 2026 stane mamou a so svojimi sledovateľmi sa odvtedy delí o vybrané momenty z tohto obdobia. Tehotenstvo talentovanej speváčky sa tak stalo témou diskusií aj na sociálnych sieťach.

Speváčka už skôr fanúšikom vysvetlila, že aj počas tohto obdobia si chce zachovať určité hranice a očakáva rešpekt voči svojmu súkromiu. Teraz sa k tejto téme opäť vrátila po prvých koncertoch turné, ktoré sprevádzali nielen nadšené reakcie publika, ale aj kritické komentáre na internete.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa SIMA (@simonahegerova)

Rekordný štart turné

Hegerová priznala, že návrat na pódium pre ňu znamenal veľa a reakcia fanúšikov ju príjemne prekvapila. Podľa speváčky sa lístky na niektoré zastávky vypredali mimoriadne rýchlo. „Máme za sebou brutálny štart BIG MAMA TOUR. Teším sa, že som konečne späť, už ste mi extrémne chýbali,“ napísala na sociálnej sieti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa SIMA (@simonahegerova)


Poďakovala tiež fanúšikom za obrovský záujem o koncerty. „Ďakujem, že máme všetko vypredané, tentokrát dokonca za extrémne krátky čas. Niektoré zastávky, napríklad Košice či Bratislava, sa vypredali za jediný deň. Prekračujem tým teda svoj vlastný tour rekord, ste najlepší,“ odkázala.

Reakcia na kritiku kvôli tehotenstvu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac