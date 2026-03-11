Tanec tehotnej Simy rozhádal internet: Speváčka po štarte turné rázne reaguje na útoky kritikov

BIG MAMA TOUR rozbehla vo veľkom štýle. Fanúšikovia vypredali koncerty rekordne rýchlo, no speváčka sa po prvých vystúpeniach musela vyjadriť aj ku kritike, ktorá sa objavila na internete.
Speváčka Simona Hegerová sa vyjadrila po štarte jej BIG MAMA TOUR na svojom Instagrame, kde v príspevku zhrnula svoje pocity a dojmy z prvých koncertov a odkázala aj kritikom. Turné odštartovalo vypredanými koncertmi a podľa jej slov prekonalo aj vlastné rekordy návštevnosti.
Začiatkom decembra fanúšikom prezradila radostnú novinku, že sa v roku 2026 stane mamou a so svojimi sledovateľmi sa odvtedy delí o vybrané momenty z tohto obdobia. Tehotenstvo talentovanej speváčky sa tak stalo témou diskusií aj na sociálnych sieťach.
Speváčka už skôr fanúšikom vysvetlila, že aj počas tohto obdobia si chce zachovať určité hranice a očakáva rešpekt voči svojmu súkromiu. Teraz sa k tejto téme opäť vrátila po prvých koncertoch turné, ktoré sprevádzali nielen nadšené reakcie publika, ale aj kritické komentáre na internete.
Rekordný štart turné
Hegerová priznala, že návrat na pódium pre ňu znamenal veľa a reakcia fanúšikov ju príjemne prekvapila. Podľa speváčky sa lístky na niektoré zastávky vypredali mimoriadne rýchlo. „Máme za sebou brutálny štart BIG MAMA TOUR. Teším sa, že som konečne späť, už ste mi extrémne chýbali,“ napísala na sociálnej sieti.
Poďakovala tiež fanúšikom za obrovský záujem o koncerty. „Ďakujem, že máme všetko vypredané, tentokrát dokonca za extrémne krátky čas. Niektoré zastávky, napríklad Košice či Bratislava, sa vypredali za jediný deň. Prekračujem tým teda svoj vlastný tour rekord, ste najlepší,“ odkázala.
