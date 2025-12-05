Speváčka Sima sa podelila o nádhernú správu. Pod srdcom nosí najkrajší vianočný darček

Speváčka Simona Hegerová prekvapila fanúšikov radostnou správou a na sociálnych sieťach oznámila, že čaká svoje prvé bábätko.
Citlivá fotografia okamžite vyvolala vlnu dojatia a gratulácií. Na svojom Instagrame zverejnila záber s bruškom a ultrazvukom, ktorým oficiálne potvrdila začiatok novej životnej kapitoly. Zároveň prezradila, že bábätko čaká so svojím dlhoročným partnerom Tomášom Gajlikom.
Radostné oznámenie
Simona svoj príspevok začala slovami: „Už na štadióne sme boli traja… Vtedy sme to ešte nevedeli.“ Touto spomienkou naznačila, že jeden z dávnych momentov mal už vtedy skryté čaro, ktoré dnes vníma úplne inak. Následne pokračovala vetou: „Vždy sme boli my tí, ktorí chystali prekvapenia, ale život to tentokrát otočil a jedno malé si prichystal pre nás.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Jej úprimné vyznanie pôsobilo prirodzene a osobne, čo sa okamžite odrazilo aj v reakciách. Fanúšikovia, ale aj známe osobnosti ju hneď zaplavili množstvom komentárov a gratulácií. Príspevok si za krátky čas získal viac než 20-tisíc „páči sa mi to“.
Nahlásiť chybu v článku