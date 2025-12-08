Podmienky, ktoré musia rešpektovať. Speváčka Sima nastavila fanúšikom hranice týkajúce sa jej tehotenstva

Speváčka Sima, ktorá len pred pár dňami fanúšikom oznámila radostnú správu o tehotenstve, sa na sociálnych sieťach prihovorila opäť.
Tentoraz však otvorene hovorí o hraniciach, ktoré by si priala, aby jej priaznivci rešpektovali. Na svojom Instagrame zverejnila sériu príbehov, kde opisuje situácie, s ktorými sa v uplynulých dňoch stretla a ktoré ju prinútili verejne reagovať. Vysvetľuje, čo je pre ňu počas tehotenstva dôležité a prečo potrebuje viac ohľaduplnosti.
Prosba o rešpektovanie osobného priestoru
Hneď v úvode sa speváčka obrátila na svojich fanúšikov s úprimnou vetou: „Viete, že vás mojich fans milujem najviac na svete. Ale prosím, mám na vás 4 veci, ktoré by som si veľmi priala.“ V prvej prosbe sa dotýka témy fyzického kontaktu, s ktorým má v poslednom čase nepríjemné skúsenosti. Prvú vec, ktorú napísala bola úplne pochopiteľná. „1. NECHYTAJTE MI BRUCHO a nehladkajte či neštipkajte ma rukami po tvári, akoby som bola vaša domáce zvieratko, keď sa spolu fotíme.“
Ako sama dodáva, nejde o niečo, čo by dokázala ľahko prehliadnuť: „Neviem to vysvetliť, ale je to strašne zvláštne, nie je to príjemné a mám spravený mejkap, do toho mám ešte boľavé tehotenské akné… Uhýbam sa potom, kde sa dá, nie vždy sa mi to podarí… Ani moje kamošky mi len tak nechytajú brucho… „Btw“, toto robia hlavne dospelí, starší ľudia odo mňa.“ Sima jasne naznačuje, že jej nejde o kritiku fanúšikov, ale o citlivú hranicu, ktorú nechce, aby ľudia prekračovali.
