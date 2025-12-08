Podmienky, ktoré musia rešpektovať. Speváčka Sima nastavila fanúšikom hranice týkajúce sa jej tehotenstva

Foto: Instagram (simonahegerova)

Frederika Lyžičiar
Prosí svojich fanúšikov o rešpektovanie niekoľkých dôležitých hraníc.

Speváčka Sima, ktorá len pred pár dňami fanúšikom oznámila radostnú správu o tehotenstve, sa na sociálnych sieťach prihovorila opäť.

Tentoraz však otvorene hovorí o hraniciach, ktoré by si priala, aby jej priaznivci rešpektovali. Na svojom Instagrame zverejnila sériu príbehov, kde opisuje situácie, s ktorými sa v uplynulých dňoch stretla a ktoré ju prinútili verejne reagovať. Vysvetľuje, čo je pre ňu počas tehotenstva dôležité a prečo potrebuje viac ohľaduplnosti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa SIMA (@simonahegerova)

Prosba o rešpektovanie osobného priestoru

Hneď v úvode sa speváčka obrátila na svojich fanúšikov s úprimnou vetou: „Viete, že vás mojich fans milujem najviac na svete. Ale prosím, mám na vás 4 veci, ktoré by som si veľmi priala.“ V prvej prosbe sa dotýka témy fyzického kontaktu, s ktorým má v poslednom čase nepríjemné skúsenosti. Prvú vec, ktorú napísala bola úplne pochopiteľná. „1. NECHYTAJTE MI BRUCHO a nehladkajte či neštipkajte ma rukami po tvári, akoby som bola vaša domáce zvieratko, keď sa spolu fotíme.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa SIMA (@simonahegerova)


Ako sama dodáva, nejde o niečo, čo by dokázala ľahko prehliadnuť: „Neviem to vysvetliť, ale je to strašne zvláštne, nie je to príjemné a mám spravený mejkap, do toho mám ešte boľavé tehotenské akné… Uhýbam sa potom, kde sa dá, nie vždy sa mi to podarí… Ani moje kamošky mi len tak nechytajú brucho… „Btw“, toto robia hlavne dospelí, starší ľudia odo mňa.“ Sima jasne naznačuje, že jej nejde o kritiku fanúšikov, ale o citlivú hranicu, ktorú nechce, aby ľudia prekračovali.

Darčeky? Sima zdvorilo odmieta

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom ánoAnalytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne draháNajrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deňKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chybyKoučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac