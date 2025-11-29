Talian navštívil slovenský panelák: Povedal, že tam žijú chudobní a nahneval ľudí. Zo starého výťahu bez dvier bol nadšený

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vnímajú Slovensko zahraniční turisti, ktorí k nám prichádzajú? Pravdepodobne sa zhodneme na tom, že ich názory sa môžu líšiť. Presne tak, ako keď sa my vyberieme do zahraničia, a nie vždy sa nám páčia miesta, ktoré iní ľudia milujú.
Talian, ktorý si na TikToku hovorí @filippoanese je však opačný prípad a naše malé Slovensko si zamiloval. V uplynulých hodinách zverejnil na TikToku sériu videí, v ktorých opisuje svoj pohľad na miestny život. No nie vždy sa stretol s pochopením našincov, ku ktorým sa jeho názory dostali.
@filippoaneseI love Slovakia♬ original sound – Filippoanese
Nešetril chválou
„Život na Slovensku je nádherný,“ stojí v jednom z jeho videí, ku ktorému pridal popis, podľa ktorého našu krajinu miluje. Priblížil, že Slovensko navštívil pred niekoľkými dňami a priznal, že je nadšený z kvality života u nás.
Opísal, že Slováci sú pohostinní, predovšetkým keď zistia, že je Talian. Páči sa mu, že chodíme často do prírody – na turistiku, či len tak do lesa. Priznal, že u nás navštívil viacero menších miest, nielen Bratislavu. Taktiež pochválil naše jedlo.
@filippoaneseSooo yummy♬ NOKIA – Drake
V ďalšom zo svojich videí ochutnal langoš za 2,50 eura – dal si ho len tak s cesnakom a pridal popis, že je to najchutnejšie slovenské jedlo. Jeden komentujúci však upozornil, že langoš nie je naše tradičné jedlo, ale radí sa k Maďarsku.
Komunistické paneláky pre chudobnejších
Najviac reakcií získal videom, v ktorom pridal k Slovensku prívlastok „komunistické“ a opísal svoje predstavy o tom, ako si tu žijeme. Ukázal zábery na naše tradičné paneláky a povedal, že sa v nich nachádzajú malé apartmány, ktoré sú určené pre chudobných. Nemajú garáže, a preto ľudia parkujú svoje autá na parkovisku pred nimi. Upozornil na to, že všetky paneláky v jednom bloku vyzerajú rovnako. Dokonca do jedného z nich vošiel, pretože tam bol ubytovaný, a bol priam nadšený zo starého výťahu bez vnútorných dverí.
@filippoaneseI love Slovakia❤️♬ original sound – Filippoanese
Ozvali sa Slováci a vysvetlili mu, že takéto byty nie sú vôbec lacné
V komentároch sa ozval niekto, kto mu vysvetlil, že nejde o žiadne byty pre chudobných, ale normálne bývanie pre strednú vrstvu. „Tieto byty môžu mať až 3 spálne. Zvyčajne máte na každom poschodí dva veľké byty a jeden malý v strede. Konštrukcia a izolácia týchto budov je často lepšia, ako tá moderná,“ doplnil niekto ďalší. Viacerí sa len pobúrene opýtali, či je toto vtip.
„Pre chudobných? Jeden byt v takom paneláku stojí toľko, ako niektoré z tých veľkých papierových domov v USA,“ udrel ďalší Slovák. Iný doplnil, že takýto byt môže pokojne stáť aj 300-tisíc eur. Niekto sa dokonca opýtal, či Talian vie, že jedno okno na bytovke sa nerovná jednému bytu.
Napriek tomu, že tiktoker tvrdí, že Slovensko miluje, ľudia mu dali pocítiť, že jeho predstava o našej krajine nie je úplne správna.
