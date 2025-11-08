Takto vás oklamú: Vieme, ako z vás podvodníci vytiahnu tisíce eur za predaj jazdeného auta

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
Podvodníci zamlčiavajú pôvod áut a nechávajú vás myslieť si, že kupujete vozidlo zo Slovenska.

Problémom nie je samotný predaj jazdeného auta zo zahraničia, ale podvodný systém, ktorý takýto obchod umožňuje. Kupujúci môže prísť aj o tisíce eur – dostáva sa totiž k vozidlu, ktorého história je v jednej krajine „ukončená“, v druhej sa začína nanovo.

Analytici preskúmali viac ako 20-tisíc inzerovaných áut. Sedem z desiatich vozidiel malo podľa inzerátov pochádzať zo Slovenska.

V skutočnosti však bola až polovica z nich dovezená. Najčastejšie z Nemecka, no objavili sa aj kusy z oveľa vzdialenejších končín – dokonca z Japonska, Južnej Kórey či Austrálie. O výsledkoch analýzy informovala STVR.

Na Slovensku začne auto „novú“ históriu

„Vozidlo v jednom štáte ukončí svoju históriu a v novom štáte začne novú. V tej chvíli môžu históriu z pôvodného štátu trochu zamlčať a v tom novom ju trochu prifarbiť,“ uviedol pre STVR garant analýzy Vlastimil Frič. Manipulácia prebieha aj cez iné technické údaje, napríklad „preklepom“ v dátume prvej registrácie. Tým sa auto javí o rok mladšie.

Cena jazdených áut s pribúdajúcim vekom vozidla a počtom najazdených kilometrov prudko klesá, takže je zrejmé, že predajcovia sa týmto podvodom pokúšajú cenu umelo nafúknuť. Vozidlo s „vymazanou“ históriou sa pritom na papieri môže nepravdivo javiť napríklad ako nebúrané, nevytopené a bez ďalších závažných poškodení.

Ilustračná foto: Unsplash

Nevymrela ani slovenská klasika: notorické stáčanie kilometrov.

Problém je tak rozšírený, že dnes sa proti nemu dá brániť aj právne, ak vám tým predajca spôsobí škodu, ktorá je vyššia ako 700 eur.Ak osoba, ktorá predáva motorové vozidlo, stočí kilometre, malo by to byť kvalifikované ako trestný čin podvodu podľa paragrafu 221 Trestného zákona,“ dodáva pre STVR Tomáš Strémy z Katedry trestného práva UK.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takto vedia Slováci získať aj 1 700 €: Treba sa poponáhľať. Pozrite si, či spĺňate…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac