Takto vás oklamú: Vieme, ako z vás podvodníci vytiahnu tisíce eur za predaj jazdeného auta

Problémom nie je samotný predaj jazdeného auta zo zahraničia, ale podvodný systém, ktorý takýto obchod umožňuje. Kupujúci môže prísť aj o tisíce eur – dostáva sa totiž k vozidlu, ktorého história je v jednej krajine „ukončená“, v druhej sa začína nanovo.
Analytici preskúmali viac ako 20-tisíc inzerovaných áut. Sedem z desiatich vozidiel malo podľa inzerátov pochádzať zo Slovenska.
V skutočnosti však bola až polovica z nich dovezená. Najčastejšie z Nemecka, no objavili sa aj kusy z oveľa vzdialenejších končín – dokonca z Japonska, Južnej Kórey či Austrálie. O výsledkoch analýzy informovala STVR.
Na Slovensku začne auto „novú“ históriu
„Vozidlo v jednom štáte ukončí svoju históriu a v novom štáte začne novú. V tej chvíli môžu históriu z pôvodného štátu trochu zamlčať a v tom novom ju trochu prifarbiť,“ uviedol pre STVR garant analýzy Vlastimil Frič. Manipulácia prebieha aj cez iné technické údaje, napríklad „preklepom“ v dátume prvej registrácie. Tým sa auto javí o rok mladšie.
Cena jazdených áut s pribúdajúcim vekom vozidla a počtom najazdených kilometrov prudko klesá, takže je zrejmé, že predajcovia sa týmto podvodom pokúšajú cenu umelo nafúknuť. Vozidlo s „vymazanou“ históriou sa pritom na papieri môže nepravdivo javiť napríklad ako nebúrané, nevytopené a bez ďalších závažných poškodení.
Nevymrela ani slovenská klasika: notorické stáčanie kilometrov.
Problém je tak rozšírený, že dnes sa proti nemu dá brániť aj právne, ak vám tým predajca spôsobí škodu, ktorá je vyššia ako 700 eur. „Ak osoba, ktorá predáva motorové vozidlo, stočí kilometre, malo by to byť kvalifikované ako trestný čin podvodu podľa paragrafu 221 Trestného zákona,“ dodáva pre STVR Tomáš Strémy z Katedry trestného práva UK.
