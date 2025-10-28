Takáto úprimná ešte nebola. Moderátorka Soňa Skoncová prehovorila o kríze po pôrode a vzťahu s Robom

Materstvo je najkrajšia, ale aj najnáročnejšia cesta v živote ženy. Soňa Skoncová sa s ňou podelila otvorene, a to s humorom, úprimnosťou a bez akejkoľvek potreby dokonalosti.
Práve vďaka tejto autentickosti získala titul Mama roka 2025 v kategórii Influencerka. Ako prezradila pre Topky, ocenenie vníma s veľkou pokorou a vďačnosťou. V minulosti pôsobila v lesku reflektorov, no materstvo ju priviedlo k jednoduchosti a úprimnosti. Dnes sa na sociálnych sieťach nesnaží pôsobiť dokonalo, ale skutočne – a práve to podľa nej oslovilo ženy po celom Slovensku.
Výhra vďaka autenticite
„Ja som veľmi vďačná za toto ocenenie. Myslím si, že je to tým, že sa delím o to moje materstvo po tom období mojej kariéry, ktorú som mala predtým. Najnablýskanejšej kariéry pred kamerami a dokonalosti. Ako sa mi narodili deti a prvý syn, tak zrazu prišla veľká zmena a začala nedokonalosť, realita, autenticita,“ priznala Soňa úprimne.
Podľa nej ju ženy ocenili práve preto, že sa nikdy na nič nehrá. „Ja si myslím, že preto som vyhrala túto kategóriu, pretože ja sa naozaj nikdy na nič nehrám. Samozrejme, ten modeling a tá pozlátka, čo bolo predtým, to bola rola, v ktorej som tiež bola a ocitla sa ako modelka, ale v role matky som chcela byť autentická, pretože som už išla sama za seba, a tak som to dávala všetko von, ako to je.“
