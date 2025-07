Romana Tabaková si viac nezajazdí: Bolt jej zablokoval účet a potvrdil porušenie pravidiel. Takto reaguje politička

Romana Tabaková, bývalá poslankyňa parlamentu za SNS, čelí vlne kritiky po tom, ako bola minulý týždeň odfotografovaná počas jazdy na požičanej elektrokolobežke v Bratislave. Spoločnosť Bolt, ktorá kolobežky prevádzkuje, upozorňuje, že týmto konaním došlo k porušeniu dvoch dôležitých pravidiel. Tabakovej preto zablokovali účet.

Ako sme vás informovali, Tabaková viezla na kolobežke svojho malého syna. Dieťa čupelo pri jej nohách a držalo sa riadidiel, z čoho je zrejmé, že na zariadení sa viezli dvaja ľudia, a navyše, jeden z nich bol neplnoletý.

Sype si popol na hlavu

Spoločnosť Bolt dnes následnej Tabakovej zablokovala účet. „Zaviazali sme sa zabezpečiť bezpečné a zodpovedné využívanie našej služby pre všetkých používateľov a toto rozhodnutie bolo prijaté v súlade s našimi internými pravidlami,“ píše Bolt v stanovisku, ktoré bývalá poslankyňa zverejnila na sociálnej sieti.

„Beriem to ako veľkú výstrahu zhora. Chvalabohu, že sa nič nestalo. Tým, že som trochu známejšia osoba, som si to zlízla, ale plne rešpektujem rozhodnutie Boltu. Je to pre mňa veľké ponaučenie,“ reagovala Tabaková pre Plus Jeden Deň.

Závažné porušenie

„Bolt berie bezpečnosť svojich používateľov veľmi vážne. Preto ponúka množstvo technologických funkcií, ktoré prispievajú k bezpečnejšej prevádzke na pozemných komunikáciách. V podmienkach používania je zároveň jasne uvedené, že je striktne zakázaná jazda dvoch osôb na jednom zariadení aj jazda neplnoletých. V tomto prípade došlo k porušeniu oboch týchto pravidiel,“ píše Bolt v stanovisku pre médiá.

„Pri takto závažnom porušení podmienok používania elektrokolobežiek pristupuje Bolt štandardne k trvalému zablokovaniu účtu na platforme. Zároveň by sme chceli apelovať na všetkých používateľov, aby neumožňovali jazdu neplnoletým a sami sa nepokúšali o jazdu vo dvojici,“ dodala firma.

Podľa Motorovej smernice 2021/2118 sa na elektrickej kolobežke smie prepravovať vždy len jedna osoba. Nie je povolené viesť deti, zvieratá alebo niesť predmety, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť. Jazda na elektrickej kolobežke má tiež svoje pravidlá, ktoré upravuje zákon o cestnej premávke.