Slovensko už prešvihlo čas: Je síce len máj, no my už žije v decembri. Máme vážny problém

Ilustračná foto: Unsplash/Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
Kým minulý rok pripadol Deň ekologického dlhu Slovenska na 10. mája, tento rok nastal skôr.

Slovensko žije od štvrtka na ekologický dlh. Vyčerpalo prírodné zdroje na celý rok. TASR o tom informovala enviroorganizácia WWF Slovensko. Tento dátum podľa nej symbolicky upozorňuje na to, že ak by každý človek na planéte žil rovnakým spôsobom ako obyvatelia Slovenska, prírodné zdroje, ktoré má Zem k dispozícii na celý rok, by sme vyčerpali už dnes.

„Fakt, že Slovensko dosahuje svoj ekologický dlh už začiatkom mája, ukazuje, že dlhodobo spotrebúvame viac, než nám príroda dokáže poskytnúť. Ak by každý na planéte žil ako my na Slovensku, potrebovali by sme takmer tri planéty Zem,“ povedala riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Organizácia tvrdí, že dátum sa dlhodobo posúva smerom k začiatku roka. Kým minulý rok pripadol Deň ekologického dlhu Slovenska na 10. mája, tento rok nastal skôr. Tento trend odráža rastúci tlak na prírodné zdroje, skonštatovala.

Nie je to len abstraktné číslo

„Dlh voči prírode nie je len abstraktné číslo. Prejavuje sa v reálnych problémoch – od vyššej náchylnosti krajiny na suchá či záplavy až po ubúdanie druhov. Podľa Správy o stave planéty WWF z roku 2024 klesli populácie voľne žijúcich živočíchov globálne o 73 percent. To je jasný signál, že náš spôsob života je dlhodobo neudržateľný,“ poznamenala Plassmann.

Poukázala pritom na riešenia, ako je transformácia energetiky smerom k obnoviteľným zdrojom, znižovanie plytvania potravinami, podpora udržateľného poľnohospodárstva či ochrana a obnova prírodných ekosystémov, ktoré dokážu viazať uhlík a zadržiavať vodu.

Ilustračná foto: TASR – Jaroslav Novák

„Ak by sme napríklad globálne znížili plytvanie potravinami o polovicu, tento deň by sa posunul o 13 dní. Rovnaký posun by prinieslo aj výrazné obmedzenie používania áut v prospech verejnej dopravy, cyklistiky a chôdze. Prechod na viac rastlinnú stravu by zabezpečil posun o ďalších sedem dní a ak by sme zdvojnásobili životnosť svojho oblečenia, posunuli by sme ho o päť dní. Aj malé zmeny tak môžu mať veľký spoločný efekt,“ priblížila organizácia.

Deň ekologického dlhu vypočítava organizácia Global Footprint Network porovnaním tzv. ekologickej stopy a biologickej kapacity Zeme. Ak je spotreba vyššia než kapacita planéty, vzniká ekologický deficit, vysvetlil WWF Slovensko. Dôsledky tohto deficitu sú čoraz viditeľnejšie aj na Slovensku. Patria medzi ne zhoršujúce sa suchá, strata biodiverzity, degradácia pôdy či vyššia náchylnosť krajiny na extrémne výkyvy počasia.

Slovensko v porovnaní s inými krajinami patrí podľa WWF skôr k tým s vyššou mierou spotreby. Napríklad Česká republika dosiahla svoj ekologický dlh 11. apríla, Francúzsko 24. apríla a Nemecko 3. mája. Naopak, niektoré krajiny hospodária so zdrojmi efektívnejšie. V Maďarsku pripadá tento deň až na 24. júna. Rovnaký dátum ako Slovensko, 7. máj, majú tento rok aj Portugalsko či Čile.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Štát si všimol problém mliekarov: Takáč im prisľúbil podporu, je potrebné podať žiadosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac