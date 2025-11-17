Takto by skončili voľby do Národnej rady, ak by sa konali teraz. Vznikla by zaujímavá situácia

Prieskum bol realizovaný v dňoch 11. až 14. novembra na vybranej skupine 2 500 respondentov.

Ak by sa parlamentné voľby konali v závere prvej polovice novembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Hlas by mu odovzdalo 21,6 percenta voličov. Progresívci zároveň vykazujú volebný potenciál na úrovni 24,5 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP pre televíziu TA3.

Prieskum bol realizovaný v dňoch 11. až 14. novembra na vybranej skupine 2 500 respondentov starších ako 18 rokov. Na druhom mieste v prieskume skončila strana Smer-SD, volilo by ju 19,4 percenta opýtaných. Jej volebný potenciál je 22,5 percenta, ak by ju podporili váhajúci voliči. Kým hnutie PS si v porovnaní s októbrom polepšilo o 0,5 percentuálneho bodu, Smer poklesol o jedno percento.

Republika rastie

Tretiu priečku obsadilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika so ziskom 11,6 percenta hlasov. Hnutie v porovnaní s predošlým mesiacom narástlo o 1,4 percentuálneho bodu, jeho volebný potenciál sa šplhá k 14 percentám. Za Republikou sa umiestnila strana Hlas-SD, ktorú by vo voľbách podporilo 8,2 percenta respondentov. V porovnaní s októbrom si pohoršila o 1,3 percentuálneho bodu.

Do parlamentu by sa dostali ešte ďalšie tri subjekty, a teda celkovo by v Národnej rade (NR) SR malo svojich zástupcov sedem politických strán a hnutí. Hnutie Slovensko by prekročilo brány parlamentu so ziskom 7,9 percenta hlasov, 6,9 percenta opýtaných by volilo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a v NR SR by zasadli aj zástupcovia strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 6,7 percenta respondentov.

SNS aj Demokrati mimo

Tesne pred bránami parlamentu by skončila mimoparlamentná strana Demokrati, hlas by jej odovzdalo 4,9 percenta opýtaných. Do NR SR by sa nedostala ani Slovenská národná strana (SNS), ktorá je v súčasnosti súčasťou vládnej koalície. Volili by ju štyri percentá opýtaných. Mimo parlamentných lavíc by ostali aj Maďarská Aliancia so ziskom 3,7 percenta hlasov a hnutie Sme rodina, ktoré by vo voľbách podporili tri percentá opýtaných.

Iné strany by volilo 2,1 percenta respondentov. V prieskume 69,9 percenta respondentov deklarovalo, že vie, koho by volili, ďalších 11,4 percenta opýtaných nie je rozhodnutých a 18,7 percenta by voliť nešlo. Po prepočítaní hlasov na mandáty by progresívci obsadili v parlamente 40 kresiel. Smer by obsadil 36 postov v NR SR a Republiku by zastupovalo 21 poslancov. Hlas by získal 15 mandátov, Hnutie Slovensko 14 mandátov a kresťanskí demokrati a SaS by mali zhodne po 12 poslancov.

Smer a Hlas by parlamentnú väčšinu nedokázali získať ani s podporou Republiky, spolu by mali 72 mandátov. Strany súčasnej opozície by dokázali zostaviť vládu, no potrebovali by aj matovičovcov. Spolu s nimi by mali 78 poslancov, a teda by mali veľmi tesnú väčšinu v parlamente.

