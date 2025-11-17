Ako dnes vlastne funguje Slovensko? Takéto niečo sme tu nemali, firmy spravili vláde škrt cez rozpočet

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Štátom očakávaná úspora 230 miliónov eur zrejme nebude naplnená.

Prenesené dáta ukazujú, že slovenská ekonomika bude 17. novembra fungovať zhruba na dve tretiny až 75 % svojho normálneho výkonu. Domáce hospodárstvo pôjde v „polosviatočnom“ móde. Aktivitu potiahne výroba a logistika, spotrebné služby a verejný sektor budú utlmené. Informoval o tom v pondelok analytik 365.bank Tomáš Boháček.

„Z výrobných sektorov bude pracovať väčšina zamestnancov, no významná časť ľudí si berie dovolenky, voľno majú rodičia kvôli zatvoreným školám a nie všetky úrady či služby budú fungovať v plnom režime. Najmä v administratíve, školstve a vo verejnej správe bude výkon citeľne nižší,“ priblížil analytik.

Štát mal iné plány

Skonštatoval, že štátom očakávaná úspora 230 miliónov eur pre rušenie sviatkov predpokladá, že celý sviatočný deň sa pretaví do plnohodnotného pracovného výkonu v celej ekonomike, čo však v praxi platí len obmedzene. Časť sektorov, najmä výroba, obchod či služby už dnes počas sviatkov pracuje, alebo vie výkon presunúť. Zároveň veľké odvetvia ako školstvo, verejná správa či zdravotníctvo nevytvárajú pridanú hodnotu lineárne podľa odpracovaných hodín, podotkol Boháček.

„Ak by približne tretina firiem a inštitúcií fungovala počas všetkých plánovane zrušených sviatkov v obmedzenom režime, strata voči plnému dňu bude závisieť od intenzity obmedzenia. V prepočte k ročnému hrubému domácemu produktu (HDP) približne 100 miliárd eur v stálych cenách, ak by počas plánovane zrušených sviatkov fungovala približne polovica ekonomiky len v mierne utlmenom režime (na 75 % kapacity), strata voči bežnému dňu by bola zhruba 34 miliónov eur. Pri realistickom scenári, že polovica ekonomiky pracuje len na 50 % výkonu, ide o priamu úmeru, teda približne 69 miliónov eur za deň,“ vyčíslil analytik.

Ak by bola polovica prevádzok prakticky zatvorená a ďalšia tretina firiem by fungovala len na 25 % výkonu, celková denná strata by sa mohla priblížiť až k 120 miliónom eur. „Reálny odhad bude zrejme bližšie k strednému scenáru najmä preto, že časť práce sa dá presunúť na iné dni, ale aj tento odhad ukazuje, že ak firmy a inštitúcie napriek zrušeniu sviatku nepracujú naplno, štát zďaleka nezíska plný efekt, s ktorým pri rušení sviatkov počíta,“ dodal Boháček.

