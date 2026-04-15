Takmer sa to stalo: Zuzana Smatanová mala vystúpiť s Johnnym Deppom, no všetko sa zrútilo

Stretnutie, ktoré sa takmer stalo, no napokon ostalo len v spomienkach a umeleckom diele.
Speváčka Zuzana Smatanová sa podelila na instagrame o jednu z najzaujímavejších epizód zo svojho života, ktorá zostala dlho ukrytá pred verejnosťou. Je známa svojím všestranným talentom – okrem hudby sa venuje aj výtvarnému umeniu a okúsila dokonca aj herectvo, keď si mala možnosť aspoň na chvíľu zahrať vo filme Štúr.
Pri jedinečnej príležitosti vystúpiť po boku hollywoodskej hviezdy Johnnyho Deppa sa udalosti zvrtli nečakaným smerom a z plánovaného večera ostal len portrét a silný príbeh.
Takmer koncert s hollywoodskou hviezdou
Písal sa rok 2014 a pred Zuzanou Smatanovou sa zrazu zjavila príležitosť, aká sa jednoducho neodmietala. „Mala som odohrať koncert s Johnnym Deppom. Haha,“ spomínala s úsmevom a dávkou irónie na moment, ktorý znel takmer neuveriteľne. V tom čase mal slávny herec v pláne dobrodružný výlet s priateľmi a na zozname navštívených miest svietilo aj naše hlavné mesto.
„V čase, keď bol zasnúbený s Amber Heard, plánoval pánsku jazdu okolo sveta. Rok 2014. Párty v Bratislave bola jedna zo zastávok,“ priblížila speváčka okolnosti, vďaka ktorým sa ocitla na dosah tejto hviezdnej udalosti. Všetko sa zdalo byť na dobrej ceste a prípravy bežali na plné obrátky.
V kapele vládla eufória a nikto vtedy netušil, že by sa plány mohli v poslednej chvíli zmeniť. „Cvičili sme s kapelou Poison od Alice Cooper, niečo od Mr. Big, alebo Runaway Train,“ opísala Zuzana atmosféru poctivých skúšok, ktoré boli plné úprimného očakávania a nadšenia.
