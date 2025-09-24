Takéto šťastie sa len tak nevidí: Muž sa ráno stal otcom, večer dostal čudný telefonát. V lotérii vyhral milión

Keď sa Trym Fehn Vaa z nórskeho Porsgrunnu skoro ráno stal otcom, mal pocit, že jeho život sa práve navždy zmenil. Netušil však, že v ten istý deň ho čaká ešte jedna nezabudnuteľná správa.
Okrem dcéry totiž získal aj výhru v lotérii v hodnote rovného milióna nórskych korún (takmer 86-tisíc eur). Na nevšedný radostný príbeh upozornila nórska televízna stanica NRK.
Ráno dieťa, večer výhra
Dvadsaťosemročný Nór prežil piatok 12. septembra tak, ako si to väčšina ľudí ani nedokáže predstaviť. Ráno mu partnerka Kristine porodila prvého potomka a večer, len pár hodín po pôrode, mu zazvonil telefón s informáciou, že sa stal milionárom.
„Sedel som v aute na parkovisku pred nemocnicou, chystal som sa ísť domov najesť a spať. Bol som unavený a zrazu zazvonil telefón,“ spomína na chvíľu, keď sa všetko zmenilo.
Hovor, ktorý mu zmenil život
Na displeji sa objavilo číslo lotériovej spoločnosti Norsk Tipping. Pracovník spoločnosti mu po krátkom rozhovore oznámil správu, na ktorú človek čaká celý život. „Vyhrali ste milión. Srdečne blahoželáme!“ zaznelo do telefónu. „Cítil som, ako sa mi zvýšil tep. Bol som veľmi šťastný. Nie každý sa stane otcom a milionárom v ten istý deň,“ povedal Fehn Vaa pre nórsku televíziu.
Okamžite sa vrátil späť do nemocnice, aby sa so šťastnou novinou podelil s partnerkou. Ich nadšenie však museli tlmiť, pretože v izbe ležala ďalšia pacientka.
Výhru použije rozumne
Trym priznal, že väčšinu peňazí z výhry plánuje minúť na splatenie pôžičiek. Dodal však, že lotérie sa nevzdá a šťastie bude skúšať aj naďalej. Tento deň mu však už navždy ostane zapísaný ako najšťastnejší v živote.
