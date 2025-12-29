Alexander Bárta priznáva, čomu sa doma radšej vyhýba. Má na to dobrý dôvod

Vianočné obdobie je pre mnohé rodiny časom spomalenia, pokoja a prirodzeného rozdelenia rolí. V domácnosti Bártovcov pritom vládne v kuchyni úplná harmónia a jasné pravidlá.
Herec Alexander Bárta sa netají tým, že kulinárske kráľovstvo u nich doma patrí jeho manželke Henriete. V ich prípade nejde o kompromisy ani striedanie služieb, ale o tichú dohodu, ktorá stojí na uznaní talentu, pohode a dobrej chuti. O fungovaní domácnosti prehovoril pre denník Nový Čas.
Henrieta varí naozaj famózne
Herec bez zaváhania priznáva, že schopnosti jeho manželky v kuchyni sú výnimočné. „Moja žena varí neskutočne dobre, povedal by som až fantasticky,“ povedal úprimne.
Súčasne aj dodal, že jedlá, ktoré v poslednom období ochutnal mimo domova, sa tým domácim jednoducho nevyrovnali, a to je podľa neho výpoveď sama o sebe.
