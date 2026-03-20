Syn Chucka Norrisa poslal otcovi do neba dojemný odkaz. Reagujú aj známe osobnosti

Ako sme vás už informovali, dnes popoludní obletela svet smutná správa. Legendárny americký herec Chuck Norris nás vo veku 86 rokov navždy opustil. Známe osobnosti z filmu a zo šoubiznisu mu posielajú odkazy do neba. O smútok sa s celým svetom podelil aj jeho syn.
Amerického herca Chucka Norrisa hospitalizovali ešte včera na Havaji na ostrove Kauai po nešpecifikovanej „zdravotnej udalosti“. Jeho rodina dnes zverejnila, že v nemocnici zomrel. „S ťažkým srdcom naša rodina oznamuje, že včera ráno náhle zomrel náš milovaný Chuck Norris. Pre svet bol bojovníkom, hercom a symbolom sily. Pre nás bol oddaným manželom, milujúcim otcom a dedkom, neuveriteľným bratom a srdcom našej rodiny,“ uviedli jeho najbližší vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Instagram.
Svoj smútok vyjadrili aj známe osobnosti
Úprimnú sústrasť rodine Chucka Norrisa vyjadril jeho herecký kolega, legendárny Sylvester Stallone, označil ho za skvelého človeka.
Na jeho smrť reagoval aj herec a režisér Dolph Lundgren, ktorý ho označil za šampióna. Na svojom Instagrame napísal, že k nemu vzhliadal ako k vzoru. Zároveň dodal, že mu bude chýbať. O svoj smútok sa tiež podelila herečka Priscilla Presley, ktorá bola v minulosti jeho „žiačkou“ na hodinách karate.
Smútok dokonca vyjadril aj premiér Izraela Benjamin Netanyahu. „So Sarou sme boli hlboko zarmútení, keď sme sa dozvedeli o úmrtí Chucka Norrisa, veľkého priateľa Izraela a blízkeho osobného priateľa. Chuck priniesol bojové umenia a vrúcnosť svojej povahy miliónom ľudí na celom svete. Nech je jeho pamiatka požehnaním,“ napísal na sociálnej sieti X.
Z politického sveta sa pridal aj texaský guvernér Greg Abbott, ktorý uviedol, že Texas prišiel o legendu.
Do neba mu poslal odkaz aj jeho syn
O svoj smútok s celým svetom sa podelil aj jeho syn Dakota Norris, ktorý na svojom Instagrame zverejnil čiernobiele fotografie so svojím otcom aj s dojemným odkazom.
„Oci, je ťažké nájsť na toto tie správne slová, ale pokúsim sa. Celý život si bol mužom, ku ktorému som vzhliadal. Tvoja štedrosť, láskavosť, odvaha, čestnosť, sila, disciplína a viera v Boha boli len zlomkom vecí, ktoré som na tebe vždy obdivoval. Svoj život si žil so zmyslom a s láskou ku všetkým ľuďom.
Bol si najlepší otec, akého mi Boh mohol dať, a ten najlepší človek, akého som kedy poznal. Nezáležalo na tom, čím som prechádzal, vždy si tu bol pre mňa. Dával si mi najavo, ako veľmi ma miluješ. Úprimne, nemyslím si, že prešiel jediný deň, keď by si mi to nepovedal. Som nesmierne hrdý, že som tvoj syn. Spomienky, ktoré sme spolu vytvorili, lekcie, ktoré si ma naučil, aj všetok smiech, o ktorý sme sa delili, vo mne zostanú po celý život.
Ďakujem ti za všetko, čo si dal našej rodine, a za príklad, ktorý si každý deň ukazoval. Dúfam, že budem žiť život tak, aby som si ťa uctil a bol si na mňa hrdý.
Ľúbim ťa, oci. Budeš mi navždy chýbať.“
