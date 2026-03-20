Chceli po ňom pomenovať most, navštívil aj Slovensko: Chuck Norris ako jediný vedel deliť nulou

Dnes popoludní obletela svet smutná správa. Legendárny americký herec Chuck Norris nás vo veku 86 rokov navždy opustil. Zanechal po sebe nielen desiatky filmov a ikonických postáv, ale aj jedinečný kultúrny odkaz, ktorý z neho urobil symbol sily, humoru a nezlomnosti naprieč generáciami.
„Nestarnem. Postupujem na vyššiu úroveň.“
Amerického herca Chucka Norrisa hospitalizovali ešte včera na Havaji na ostrove Kauai po nešpecifikovanej „zdravotnej udalosti“. Jeho rodina dnes zverejnila, že v nemocnici zomrel.
„S ťažkým srdcom naša rodina oznamuje, že včera ráno náhle zomrel náš milovaný Chuck Norris,“ uviedli jeho najbližší vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Instagram.
„Pre svet bol bojovníkom, hercom a symbolom sily. Pre nás bol oddaným manželom, milujúcim otcom a dedkom, neuveriteľným bratom a srdcom našej rodiny,“ uvádza sa ďalej v príspevku.
Chuck Norris pritom len pred pár dňami oslávil svoje 86. narodeniny a túto udalosť pripomenul aj videom na sociálnych sieťach, v ktorom boxuje a hovorí: „Nestarnem. Postupujem na vyššiu úroveň.“
Preslávil ho Cordell Walker, na ktorom sme vyrastali
Narodil sa ako Carlos Ray Norris 10. marca 1940 v meste Ryan v Oklahome. Vyrastal v skromných pomeroch, jeho otec pochádzal z kmeňa Čerokézov (príslušník indiánskeho kmeňa Severnej Ameriky, pozn. red.), matka bola Európanka – prisťahovalkyňa z Írska. Po absolvovaní strednej školy v roku 1958 vstúpil do amerického letectva. Počas nasadenia v Kórei začal trénovať bojové umenia vrátane džuda a tangsudo.
Po návrate do vlasti založil školu karate a čoskoro sa mu začalo dariť natoľko, že viedol hneď niekoľko škôl ázijských bojových umení naraz. Medzi jeho žiakov patrili aj herecké osobnosti Steve McQueen či Priscilla Presleyová.
Predtým ako sa z neho stala filmová hviezda, dosiahol množstvo športových úspechov. Bol šesťnásobným majstrom sveta v karate v strednej váhovej kategórii a založil vlastný štýl karate s kórejskými prvkami – známy ako Chun Kuk Do. Založil tiež Federáciu zjednotených bojových umení (United Fighting Arts Federation). Časopis Black Belt ho zaradil do svojej siene slávy s 10. stupňom čierneho pásu – čo je najvyššie možné.
Svoj herecký debut zažil v drobnej úlohe vo filme Demolačná čata (1968). O štyri roky neskôr sa však naplno presadil vďaka snímke Cesta draka s kung-fu hviezdou Bruceom Leeom a odvtedy hral v množstve akčných filmov.
Preslávila ho však úloha Cordella Walkera v úspešnom seriáli Walker, texaský ranger (1993) na stanici CBS s 203 epizódami, na ktorom vyrastali viaceré generácie.
Celkovo však má na svojom konte až 45 filmov a seriálov. V mnohých stvárnil hlavnú úlohu.
Chuck Norris bol dvakrát ženatý. Z prvého manželstva s Dianne Holechekovou mal dvoch synov. Od 1998 bol ženatý s Genou Norrisovou, v roku 2001 sa im narodili dvojičky. O svojom živote napísal aj knihu s názvom The Secret Of Inner Strength: My Story (Tajomstvo vnútornej sily: Môj príbeh), ktorú vydal v roku 1989.
Pred pár rokmi navštívil Slovensko
V lete 2023 Chuck Norris dokonca navštívil Slovensko. Sprievodcu mu robil známy producent a porotca televíznych šou Jaro Slávik.
Norris na Slovensko priletel aj so svojou manželkou a synom, zavítal do Vysokých Tatier, ale neplánovane aj do Banskej Bystrice, kde navštívil miestne občianske združenie Svetielko nádeje, ktoré sa dlhodobo venuje pomoci onkologickým pacientom.
„V tajnosti a v naozaj úprimnej skromnosti prišiel spolu s manželkou aj so synom. Deťom na oddelení doniesli šiltovky, ktoré Chuck s radosťou podpisoval a so všetkými sa srdečne fotil. Bolo to stretnutie plné nadšenia, radosti, smiechu a objatí. A tak trošku aj neuveriteľné, však predsa je to legenda Chuck Norris,“ uviedlo občianske združenie.
Slovenský národ však Chucka Norrisa miloval ešte dávno pred jeho návštevou našej krajiny. V roku 2012 po ňom Slováci totiž chceli pomenovať cyklomost z Devínskej Novej Vsi do rakúskej obce Schlosshof ponad rieku Moravu. Nakoniec sa tak však nestalo. Most napokon dostal meno Cyklomost slobody, s čím súhlasila aj rakúska strana, ktorá návrh o pomenovaní po americkom akčnom hrdinovi od začiatku odmietala, pretože chcela, aby bol most pomenovaný po Márii Terézii.
„On nezomrel, bol len povýšený do stavu legendy.“
Za posledných pár rokov sa z Chucka Norrisa však stal internetový fenomén, vďaka množstvu vtipov o jeho „nadľudských schopnostiach“. Medzi najznámejšie patria: Chuck Norris vie deliť nulou. Chuck Norris raz bojoval sám so sebou a vyhral.
Ani po jeho smrti to nie je inak. Fanúšikovia na smutnú správu reagujú obrovským množstvom vtipov, ktorými mu tak vzdávajú úctu.
„On nezomrel, bol len povýšený do stavu legendy.“
„Nech smrť odpočíva v pokoji.“
„Chuck Norris nezomrel, len dokončil tento level.“
„Nechcel by som byť na mieste smrtky, keď sa toto dozvie Chuck.“
„Toto bude smrť ešte veľmi mrzieť.“
„Chuck Norris vstal z mŕtvych skôr, než zomrel.“
„Smrť si nenašla Chucka Norrisa, ale Chuck Norris si prišiel po smrť,“ píšu fanúšikovia v komentároch pod príspevkami, ktoré oznamujú jeho odchod na večnosť.
