Svetoznámy spevák má problémy so sluchom a zrakom: Billy Joel ruší koncerty, fanúšikom posiela odkaz

Billy Joel, legendárny americký spevák a autor hitov ako Piano Man či Uptown Girl, oznámil zrušenie plánovaných koncertov na roky 2025 a 2026. Dôvodom je zdravotný stav, 76-ročnému hudobníkovi totiž diagnostikovali normotenzný hydrocefalus (NPH), vzácne neurologické ochorenie spôsobené nahromadením tekutiny v mozgu.

To mu spôsobuje problémy so sluchom, zrakom aj rovnováhou. Spevák je podľa vyjadrenia svojho tímu v starostlivosti špecialistov a aktuálne podstupuje liečbu. Lekári mu odporučili prerušiť koncertovanie, keďže vystúpenia zhoršovali jeho stav. Zrušené boli aj očakávané koncerty v Edinburghu a Liverpoole, ako aj termíny v USA a Kanade až do júla 2026, píše BBC.

Verí, že sa ešte vráti

„Úprimne ma mrzí, že musím fanúšikov sklamať. Ďakujem za pochopenie,“ odkázal spevák. NPH najčastejšie postihuje ľudí nad 60 rokov a patrí medzi málo preskúmané ochorenia. Billy Joel má na konte 23 nominácií na Grammy a získal päť ocenení. Do Rock’n’Rollovej siene slávy ho uviedli v roku 1999. Hudobník vyjadril vďaku za podporu a verí, že sa na pódium ešte vráti.