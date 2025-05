Svet zasiahla smutná správa: Vo veku 77 rokov zomrel známy hudobník, jeden z jeho hitov používali americkí prezidenti

Vo veku 77 rokov zomrel americký gitarista, hudobný producent a skladateľ Rick Derringer. Úspech získal v 60. rokoch so skupinou The McCoys.

Informuje o tom magazín Billboard. Stojí za hitmi ako „Rock and Roll, Hoochie Koo“ alebo „Real American“.

„Derringerov odkaz presahuje hranice jeho hudby a baví fanúšikov svojou charakteristickou energiou a talentom. Jeho odchod zanecháva v hudobnom svete prázdnotu, a bude veľmi chýbať fanúšikom, kolegom i blízkym,“ dodáva sa vo vyhlásení.

V príspevku nebola uvedená príčina smrti, ale podľa správy časopisu Variety bol Derringer v uplynulých mesiacoch chorý.

Dlhoročná kariéra a pieseň v predvolebnej kampani

Derringerova kariéra interpreta, skladateľa a producenta trvala šesť desaťročí a formovala ju jeho gitarová zručnosť. Okrem toho, že sa preslávil ako člen skupiny The McCoys – hitmi ako „Hang On Sloopy“ z roku 1965, rodák z Ohia pracoval aj na hudbe pre širokú škálu umelcov – od Cyndi Lauperovej po Steely Dan, Barbru Streisandovú, Alicea Coopera či Kiss.

Počas svojho pôsobenia v hudobnom priemysle sa Derringerovi podarilo umiestniť štyri albumy v rebríčku Billboard 200 – počnúc platňou All American Boy, ktorá sa v roku 1974 dostala na 25. miesto. Neskôr sa do rebríčka prepracovali albumy Spring Fever a The Edgar Winter Group s Rickom Derringerom v roku 1975, po ktorých nasledoval Derringer Live v roku 1977. Derringerovi sa tiež podarilo dostať jednu platňu do rebríčka jazzových albumov – Free Ride z roku 2002.

Skladba „Real American“ bola použitá aj ako hudba v predvolebnej kampani Baracka Obamu a Hillary Clintonovej, ako aj súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa.