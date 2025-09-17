Šutajovi Eštokovi sa nepáčia protesty vo vlastných radoch: Policajti aj hasiči sú pred parlamentom, minister im poslal jasný odkaz

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Šutaj Eštok poslal jasný odkaz odborom.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa vyjadril k plánovaným protestom policajtov a odkázal, že kroky odborov nechápe. Tvrdí, že štát podľa neho urobil viacero ústupkov a zvýšil policajtom benefity.

Ako upozornil Denník N, minister pripomenul, že policajtom zvýšili príspevky na bývanie v priemere o 200 eur, minulý rok dostali odmeny aj náborové príspevky.

Kolektívne vyjednávanie ešte neskončilo

„Nerozumiem trošku tomu, čo teraz predvádzajú odbory. Kolektívne vyjednávanie prebieha na úrade vlády,“ vyhlásil minister. Dodal, že rozhovory sa zatiaľ neskončili dohodou a kolektívna zmluva stále nie je podpísaná.

Šutaj Eštok tiež uviedol, že predseda policajných odborov bol u neho ešte pred ohlásením protestu a dohodli sa na spoločnom postupe. Preto ho krok odborov prekvapil. Minister zdôraznil, že nepotrebuje, aby policajti na jeho podporu organizovali protestné zhromaždenia. Podľa jeho slov by mala byť prioritou diskusia, nie nátlak.

 „Ja nepotrebujem, aby na moju podporu robili nejaké protesty proti vláde alebo proti ministrovi financií,“ uviedol minister vnútra. Naznačil, že prípadná valorizácia platov by znamenala zníženie počtu policajtov. Odborový zväz polície (OZP) v SR zvolal v stredu dopoludnia pred budovu Národnej rady SR zhromaždenie.

Odborári nesúhlasia so zmrazením platov

Odborárom sa nepáči zmrazenie valorizácie platov v roku 2026. Opatrenie je súčasťou konsolidácie verejných financií. K policajtom sa pridali aj hasiči či odborári zo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Predseda OZP v SR pre TASR vyhlásil, že zhromaždenie je aj na podporu ministra vnútra, s ktorým sa na spoločnom stretnutí dohodli na kolektívnom vyjednávaní v budúcnosti.

Foto: SITA (Diana Černáková)

Konsolidačný balíček je v parlamente. Poslanci v súčasnosti rokujú o tom, či sa zákon súvisiaci s konsolidáciou verejných financií bude preberať v skrátenom legislatívnom konaní. Priamo návrhu sa majú poslanci venovať až potom. Štát chce financie ušetriť okrem iného i zásadným znížením výdavkov na mzdy. Tie by sa až na výnimky nemali v budúcom roku valorizovať, znížiť sa má celková mzdová obálka na ministerstvách a ďalších úradoch.

Danko ľutuje, že odborári protestujú pred parlamentom

Podpredsedovi Národnej rady (NR) SR a predsedovi SNS Andrejovi Dankovi je podľa jeho slov ľúto, že Odborový zväz polície (OZP) v SR zorganizoval zhromaždenie pred budovou parlamentu. Situácia podľa neho vyžaduje dialóg, odborárom však vyjadril podporu.

„Je mi ľúto, že nie sú v práci a sú tu. Samozrejme, že chcem vyjadriť podporu a vyjadrujem vždy podporu každému, kto vyjadruje v spoločnosti svoju nespokojnosť. Ako predseda parlamentu som sa vždy stretol s každým, kto demonštroval pred parlamentom, a je mi veľmi ľúto, že k tejto situácii došlo,“ vyhlásil Danko.

Zhromaždenie policajtov a hasičov

Pred parlamentom sa v stredu koná zhromaždenie policajných odborárov „za spravodlivú valorizáciu platov“. Pridali sa k nim aj hasičskí odborári či príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Reagujú tak na tretí konsolidačný balíček, o ktorom sa práve rokuje v parlamente.

Jedným z bodov je zmrazenie valorizácie platov štátnych zamestnancov na budúci rok. Odborári sa obávajú oslabenia „už beztak narušeného fungovania Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru“. Poukázali, že zbory dlhodobo zápasia s nedostatkom personálu. Policajní odborári takisto pripomínajú, že medzi odborármi, zamestnávateľmi a vládou platí dohoda, podľa ktorej má byť v roku 2026 valorizácia platov o päť percent. Opozícia zhromaždenie podporuje.

