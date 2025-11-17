Sused sa sťažoval, že sa mu potuluje po záhrade: Súd nariadil kocúrovi domáce väzenie, svet sleduje už len spoza okna

Francúzsky kocúr menom Remi bol umiestnený do domáceho väzenia po tom, čo sa sused sťažoval, že zviera neustále chodieva do jeho záhrady.
Majiteľka Dominique Valdesová z mesta Agde na pobreží Stredozemného mora uviedla, že potulovanie mačky ju už stálo 2 050 eur na pokutách a náhradách škody susedovi. Ten tvrdí, že mačka mu údajne bráni v užívaní svojej záhrady.
Cette habitante d’Agde écope de 1250 euros d’amende car son chat se rendait chez le voisin…
➡️ https://t.co/MSjeWw9MWd pic.twitter.com/3zGr3P6cMv
— Le Parisien (@le_Parisien) October 30, 2025
Francúzska spoločnosť na ochranu zvierat vyjadrila obavy, že tento súdny zákaz vychádzania mačky von by mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by mohol viesť k tomu, že mačky budú musieť byť držané na vôdzke, aby sa zabránilo ich potulovaniu.
Nahlásiť chybu v článku