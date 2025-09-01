Superlacný reťazec Biedronka prichádza do ďalšieho mesta. Novú predajňu otvorí už tento týždeň

Foto: Biedronka

Nina Malovcová
Reťazec Biedronka
Diskontný reťazec pridáva na mapu Slovenska ďalšiu lokalitu.

Expanzia siete Biedronka na Slovensku pokračuje. Reťazec, ktorý v Poľsku prevádzkuje tisíce úspešných diskontných predajní, si rýchlo získava priazeň aj medzi slovenskými zákazníkmi. K už otvoreným pobočkám teraz pribudne ďalšia.

Od marca tohto roka otvorila Biedronka na Slovensku už sedem predajní. Jej plány sú však podstatne rozsiahlejšie a expanzia pokračuje rýchlym tempom. Najnovšie reťazec na svojom oficiálnom webe potvrdil, že ďalšia predajňa pribudne v Revúcej, konkrétne na adrese M. R. Štefánika 15.

Viac z témy Reťazec Biedronka:
1.
V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci. Nové predajne otvorí v dvoch menších lokalitách, láka na plat od 1 750 eur
2.
Diskontná Biedronka otvorí ďalšie predajne. Vo veľkom sa rozšíri v okolí Bratislavy, mieri aj na sever Slovenska
3.
Superlacný reťazec Biedronka prichádza do ďalšej obce. Vybral si strategické miesto, hľadá tam nových zamestnancov
Zobraziť všetky články (100)

Otvorenie aj otváracie hodiny

Slávnostné otvorenie je naplánované na štvrtok 4. septembra 2025 o 9.00 hodine a obchod bude otvorený každý deň. Od pondelka do soboty od 7.00 do 21.00 a v nedeľu od 8.00 do 20.00.

Do konca budúceho roka chce Biedronka na Slovensku dosiahnuť hranicu približne 50 obchodov. Už skôr bolo známe, že Biedronky pribudnú aj v Chorvátskom Grobe, Malinove, Tomášove, Myjave či Alekšinciach. V pláne sú aj obce Čierne a Bošany, kde sa otvorenie pripravuje.

Diskontná Biedronka otvorí ďalšie predajne

Ako sme vás informovali už začiatkom augusta, do zoznamu plánovaných predajní pribudli aj Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda a Žilina, ktorá by sa mohla stať prvým krajským mestom s týmto diskontom. Najnovšie sa spomínajú aj ďalšie lokality, presnješie Gbelce a Nesvady.

Desiatky predajní v najbližších mesiacoch

Počas otváracieho dňa v Miloslavove vedenie spoločnosti prezradilo, že ich logistické centrum vo Voderadoch má kapacitu zásobovať až 180 predajní. Preto sa prvé fázy expanzie sústreďujú najmä na západné a stredné Slovensko. Vybudovanie podobného centra na východe krajiny sa očakáva až v dlhšom horizonte.

Plány reťazca sú však jasné. „Do konca roka 2026 chceme mať na Slovensku minimálne 50 predajní,“ uviedla pre interez tlačová kancelária spoločnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Diskontná Biedronka otvorí ďalšie predajne. Vo veľkom sa rozšíri v okolí Bratislavy, mieri aj na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac