Superlacný reťazec Biedronka prichádza do ďalšieho mesta. Novú predajňu otvorí už tento týždeň

Expanzia siete Biedronka na Slovensku pokračuje. Reťazec, ktorý v Poľsku prevádzkuje tisíce úspešných diskontných predajní, si rýchlo získava priazeň aj medzi slovenskými zákazníkmi. K už otvoreným pobočkám teraz pribudne ďalšia.
Od marca tohto roka otvorila Biedronka na Slovensku už sedem predajní. Jej plány sú však podstatne rozsiahlejšie a expanzia pokračuje rýchlym tempom. Najnovšie reťazec na svojom oficiálnom webe potvrdil, že ďalšia predajňa pribudne v Revúcej, konkrétne na adrese M. R. Štefánika 15.
Otvorenie aj otváracie hodiny
Slávnostné otvorenie je naplánované na štvrtok 4. septembra 2025 o 9.00 hodine a obchod bude otvorený každý deň. Od pondelka do soboty od 7.00 do 21.00 a v nedeľu od 8.00 do 20.00.
Do konca budúceho roka chce Biedronka na Slovensku dosiahnuť hranicu približne 50 obchodov. Už skôr bolo známe, že Biedronky pribudnú aj v Chorvátskom Grobe, Malinove, Tomášove, Myjave či Alekšinciach. V pláne sú aj obce Čierne a Bošany, kde sa otvorenie pripravuje.
Diskontná Biedronka otvorí ďalšie predajne
Ako sme vás informovali už začiatkom augusta, do zoznamu plánovaných predajní pribudli aj Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda a Žilina, ktorá by sa mohla stať prvým krajským mestom s týmto diskontom. Najnovšie sa spomínajú aj ďalšie lokality, presnješie Gbelce a Nesvady.
Desiatky predajní v najbližších mesiacoch
Počas otváracieho dňa v Miloslavove vedenie spoločnosti prezradilo, že ich logistické centrum vo Voderadoch má kapacitu zásobovať až 180 predajní. Preto sa prvé fázy expanzie sústreďujú najmä na západné a stredné Slovensko. Vybudovanie podobného centra na východe krajiny sa očakáva až v dlhšom horizonte.
Plány reťazca sú však jasné. „Do konca roka 2026 chceme mať na Slovensku minimálne 50 predajní,“ uviedla pre interez tlačová kancelária spoločnosti.
Nahlásiť chybu v článku