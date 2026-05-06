Už je jasné, s kým ide Fico do Moskvy: To, akou trasou pôjde, ostáva stále záhadou

Minister zahraničia Juraj Blanár informoval a potvrdil, že Robert Fico poletí do Moskvy. Menoval aj jeho spolucestujúcich. Má to byť Tibor Gašpar a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
Nechcel komentovať, akou trasou nakoniec premiér poletí. V sobotu sa stretne aj s Putinom.
Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom a v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.
„Položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka Červenej armády, aby som sa v mene Sloveniek a Slovákov poďakoval za oslobodenie, a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko. Nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku. Bude to ten istý formát, ako to bolo aj predtým,“ priblížil Fico.
